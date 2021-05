This is Hip!

In die Entwicklung des BA Hip Pack sind die Erfahrungen aus vielen Jahren Rucksack-Ergonomie mit eingeflossen. Ergon, bekannt für seine ergonomischen Backpacks, mit dem perfekt auf alle Körpergrößen und -formen anpassbaren Tragesystem, hat auch bei der Entwicklung des BA Hip Pack den Fokus auf Ergonomie und Tragekomfort gesetzt. Herausgekommen ist eine vielseitige Hüfttasche für Mountain- und Gravelbiker mit einem einzigartigen Kompressionssystem.Wie bei seinen Rucksäcken hat sich das Ergon-Entwicklungsteam auch bei dem Hip Pack wieder allerhand einzigartige Features einfallen lassen: So verfügt die Tasche über einen Drehverschluss für eine körpernahe Kompression, die auch ganz easy während der Fahrt mit einer Hand bedient werden kann. Vorteil: Egal wie voll, die Tasche sitzt immer bombenfest und ganz eng am Körper – nichts wackelt oder fliegt im Innern des Packs durch die Gegend.Ein breiter, gut belüfteter Hüftgurt mit Netzeinsätzen bietet perfekten Sitz und angenehmen Tragekomfort. Er lässt sich dank des Fit Control-Systems ebenfalls während der Fahrt individuell mit einer Hand justieren und kann so jederzeit an die vorherrschenden Bedingungen angepasst werden. Entweder möglichst eng in technischem Terrain und bei der Abfahrt – oder etwas weiter für mehr Komfort und eine bessere Belüftung, wenn es bergauf geht.Außerdem bietet der Hüftgurt genügend Platz für Werkzeug, Schlauch, Handy und Co. Optional ist auch eine Trinkblase von Ergon, die BH150 mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern, erhältlich. Insgesamt hat der Hip Pack ein Volumen von 3 Litern und wiegt dabei 540 Gramm.Der BA Hip Pack von Ergon ist ab sofort für 89,95 Euro im Fachhandel erhältlich.Weitere Informationen zum BA Hip Pack findest du unter diesem LINK