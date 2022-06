Send it. Shred it. Scrub it.

Der neue SM Downhill von Ergon - volle Kontrolle und Bewegungs-Freiheit. Der perfekte Sattel für kompromissloses Downhill-Racing.Viele Jahre Worldcup-Erfahrung und das Feedback der weltbesten Downhill-Athlet*innen, wie Troy Brosnan und Vali Höll. Das ist die Formel, aus der Ergon den SM Downhill für alle Abfahrts-süchtigen Racer entwickelt hat. Dies ist umso wichtiger, da der Sattel im Downhill als Bauteil noch immer völlig unterschätzt wird. Aber gerade an den Sattel werden enorm hohe Anforderungen gestellt: Kontrolle, Speed und nicht zuletzt Sicherheit hängen unmittelbar mit ihm zusammen. Dem Sattel kommt hier also eine völlig andere Aufgabe als an sonstigen Fahrrädern zu: Er ist vielmehr wichtiges Steuerelement statt Sitzfläche. Das bedeutet auch ganz andere Konstruktionsanforderungen als an einen herkömmlichen Mountainbike-Sattel.Der SM Downhill wurde kompromisslos für bestes Bike Handling, sowohl auf dem Trail, als auch in der Luft, konstruiert. Durch seine superkompakte Bauform ermöglicht er maximale Reifenfreiheit, auch bei tiefen Sattelpositionen und kleinen 29er-Rahmen. Das 360 Grad umlaufende Kanten-Padding sorgt für eine bessere Beinführung und höchsten Schutz, wodurch Blessuren an der Oberschenkel-Innenseite deutlich reduziert werden. Die gut gepolsterte Sitzfläche mit den, je nach Modell, rutschhemmenden Oberflächenzonen bringt mehr Komfort und Grip in Sitzpassagen sowie im Lift.One size fits all. Im Downhill wird der Sattel kaum zum Sitzen verwendet, er dient der Führung des Bikes auf der Strecke und in der Luft. Der SM Downhill ist genau für diesen Einsatz entwickelt und benötigt somit keine verschiedenen Sitzbreiten oder geschlechtsspezifischen Ausprägungen.Downhill ist und bleibt die Königsdisziplin im Mountainbike-Sport und an Spannung kaum zu überbieten. Meist entscheiden nur wenige, gar zehntel Sekunden über Sieg oder Niederlage – warum also wertvolle Zeit durch den falschen Sattel verschenken …?• Resultat aus jahrelanger Erfahrung im Downhill-Worldcup und dem Feedback der besten Fahrer*innen• Neue, superkompakte Bauform – für bestes Bike Handling und maximale Reifenfreiheit auch bei kleinen 29er-Rahmen• Angepasste Anti-Rutsch-Elemente auf der Oberfläche (Comp & Pro Titanium)• Umlaufendes 360-Grad-Padding für höchsten Schutz und beste Beinführung• Gut gepolsterte Sitzfläche für mehr Komfort in Sitzpassagen sowie im Lift• Aus dem Worldcup bekanntes „Logo-Dazzle“-Design jetzt serienmäßig• Design folgt schräger, Downhill-typischer Sattelausrichtung• Aussparung für Reifen bei einfederndem Hinterrad• One size fits all: Benötigt keine verschiedenen Sitzbreiten oder geschlechtsspezifische AusprägungenWeitere Informationen und Videos ab 09.06.22, 15:00 Uhr unter: www.ergonbike.com