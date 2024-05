Schneller durch die Power Position

Durch intensive Forschung hat das Koblenzer Ergon-Team, in enger Zusammenarbeit mit dem Olympiasieger und dreifachen Ironman-Hawaii-Gewinner Jan Frodeno und der zweifachen Ironman-Europameisterin Laura Philipp, den SR Tri-Sattel mit seinem revolutionären Power Position-Konzept entwickelt, welches alle Athlet*innen in zwei Sitztypen aufteilt – Front und Mid. Die Verbesserungen durch die individuelle Power Position sind sofort spürbar – weniger Muskelermüdung und bessere Performance, nicht nur auf dem Rad, sondern auch beim Laufen. Das bestätigt Jan Frodeno: „Dank des SR Tri-Sattels kann ich in der Aero-Position konstant härter pushen und gleichzeitig die Ermüdung minimieren, so dass ich einen besseren Übergang zum Lauf habe."“Druckreduzierung im Genitalbereich ist sowohl für Männer als auch Frauen extrem wichtig, da die Sitzfläche in der weit nach vorn gebeugten Aero-Position stark verkleinert und somit der Druck auf die empfindlichen Bereiche im Schritt deutlich erhöht wird“, erklärt Simon Schumacher, Head of Ergonomics bei Ergon. „Wir haben den SR Tri mit einer abgeflachten Nase entwickelt, um den Athlet*innen kleinste Bewegungen zu ermöglichen. Hierdurch können sie die Druckverteilung über einen längeren Zeitraum variieren, wodurch die Ermüdung der Muskulatur – auch im Rückenbereich – reduziert wird. Das wiederum erlaubt den Triathlet*innen, länger schmerzfrei in der Aero-Position zu fahren und sich darüber hinaus nach dem Wechsel auf die Laufstrecke besser und freier in der aufrechten Laufhaltung bewegen zu können.“Da es in der extrem vorgeneigten Oberkörperposition beim Triathlon nicht mehr auf unterschiedliche Sitzbreiten ankommt, liefert Ergon mit seinem neuen Sitztypen-Konzept die perfekten Sattelformen für eine bessere Leistungsentfaltung. Die Front-Position ist speziell für Fahrer*innen, die das Becken stark nach vorn kippen, somit den unteren Rücken eher weniger krümmen müssen, und hauptsächlich den vorderen Sitzbereich belasten. Die Mid-Position ist dagegen prädestiniert für Triathlet*innen, die das Becken weniger stark nach vorne kippen. Sie krümmen dabei den unteren Rücken mehr und belasten hauptsächlich den mittleren Sitzbereich. Die hier beschriebenen Aspekte werden von Simon Schumacher hier in diesem(Embargo ebenfalls bis 9. Mai 2024, 15 Uhr MESZ) noch einmal genau erläutert.Ergonomie ist zugleich Grundlage und oberstes Gebot in der Forschung und Entwicklung bei Ergon. Wir arbeiten eng mit den weltbesten Athleten zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für alle Radsport-Disziplinen zu entwickeln. Besonders beim Sattel achten wir dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern. Daher ist der SR Tri-Sattel ergonomisch präzise auf die männliche und weibliche Anatomie abgestimmt, speziell für eine stark vorgeneigte Oberkörper-Position mit gekipptem Becken. Zudem besitzt der neue Triathlon-Sattel von Ergon eine besonders entlastende Polsterung für maximalen Langstreckenkomfort – denn längeres schmerzfreies Sitzen führt direkt zu besserer Leistung.Ergon Team-Triathlet Jan Stratmann, dritter der 70.3-Ironman-Weltmeisterschaft 2023 pflichtet dem bei: „Da ich vor allem in Wettkämpfen sehr weit vorne auf dem Sattel sitze, gibt mir der SR Tri Front mit seiner breiteren Nase mehr Sitzstabilität, wodurch ich mehr Kraft aufs Pedal bringe. Es fällt mir insgesamt leichter aerodynamisch zu sitzen und diese Position länger zu halten, wodurch ich weniger Probleme im unteren Rücken habe.“• ergonomisch präzise Abstimmung auf die männliche und weibliche Anatomie in stark vorgeneigter Oberkörper-Position mit gekipptem Becken• besonders entlastende Polsterung für maximale Leistung auf langen Strecken• geringere Ermüdung des Rückens und verbesserte Pedalier-Ergonomie• verbesserten Übergang ins Laufen durch dynamisches Sitzen• Schonung des Damm- und Genitalbereichs, verhindert Taubheitsgefühle• Made in Europe• Ab sofort im Fachhandel erhältlich• UVP:Weitere Informationen unter: www.ergonbike.com