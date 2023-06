SR Allroad Core Circular

Der SR Allroad Core Circular ist ein neues Sattelprojekt von Ergon und der umfangreichen Expertise von BASF mit dem Ziel, im Namen des erweiterten Nachhaltigkeitsprogamms „GreenLab Circular“, einen völlig recycelbaren Sattel zu entwickeln.



Materialkreisläufe und Abfallvermeidung stehen im Zentrum des erweiterten Nachhaltigkeitsprogamms „GreenLab Circular“ von Ergon. Daher lassen sich alle Komponenten des daraus entstandenen Sattels, dem SR Allroad Core Circular, am Ende seiner Lebensdauer in den Materialkreislauf zurückführen.



Wir leben in einer Welt, in der gebrauchte Dinge schnell an Wert verlieren und bei Bedarf direkt gegen neue ersetzt werden. Dass dies nicht gerade zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung beiträgt, dürfte jedem klar sein. Wie schön wäre es dann, wenn man Produkte, die ihre Lebensdauer überschritten haben, wenigstens wieder in ihren ursprünglichen Materialkreislauf zurückführen könnte …



Genau diesen Gedanken hatte Andreas Krause, Head of Technical Product Development bei Ergon schon seit langem. Allerdings war das Produkt, das er im Kopf hatte, ein Fahrradsattel. Und was noch vor kurzem als unrealisierbar galt, schien dank deutschem Know-how plötzlich machbar. Und so trommelte der Chefentwickler des Koblenzer Ergonomie-Spezialisten im Januar 2023 die schlausten Köpfe von Ergon und BASF zusammen, um einen völlig recycelfähigen Sattel zu entwickeln, den „SR Allroad Core Circular“.



Alle Kunststoffteile aus demselben Material

„Unser Ziel war es, einen Sattel zu konstruieren, der komplett aus einer Materialfamilie stammt, denn nur dann besteht überhaupt die Chance ein Produkt gänzlich zu recyceln“, erklärt Krause. Keine leichte Aufgabe, aber mit Hilfe der Kunststoff- und Beschichtungs-Expertise von BASF dann zum Glück doch machbar. „Dieses Pilotprojekt sollte uns zeigen, ob es möglich sei, mit den heutigen Produktionsmöglichkeiten und Rohmaterialien solch einen Sattel zu produzieren und darüber hinaus zur Serienreife zu bringen.“ Das Ergebnis ist in diesem Fall eindeutig und eröffnet ganz neue Möglichkeiten das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion von Fahrradzubehör in Zukunft zu definieren.



„Dank unserem großen, über die Jahre eng zusammengewachsenem, Netzwerk in Deutschland war dies dann auch noch in Rekordzeit möglich“, fährt der 57-jährige Bike-Enthusiast fort.



Verzicht auf Farbpigmente und Oberflächenbezug

Wie bereits erwähnt, gehören alle Kunststoffteile des SR Allroad Core Circular zu einer Materialfamilie, in diesem Fall Polyurethane von BASF und könnten somit am Stück recycelt werden. Das Sattelgestell besteht aus Edelstahl und kann von Hand ausgebaut werden. Auf Farbpigmente und einen Oberflächenbezug wurde verzichtet – so entsteht der eigenständige Undyed-Look und die Qualität des Rezyklats bleibt hoch. Als langlebiger und robuster Schutz für den Sitzschaum dient NovaCoat-D von BASF als nachhaltige Alternative zu einem herkömmlichen Coverbezug.



Der Gravel- und Allroad-Sattel mit CORE HD®-Technologie verfügt über einen einzigartigen Aufbau mit ergonomischem Kern aus BASF Infinergy® und sorgt für eine vollflächige Stoßabsorption. Die präzise Entlastung des Dammbereichs verhindert Taubheitsgefühle und der Sitzdruck wird deutlich reduziert. Damit erfüllt der Sattel alle ergonomischen Anforderungen und Fahreigenschaften, wie das Serienmodell, SR Allroad Core, wird aber vorerst nur in Kleinserie gefertigt und kommt nicht in den Verkauf. Alle Aspekte liegen weit über dem Industriestandard.



Bereits seit 2010 engagiert sich Ergon mit seiner Initiative GreenLab für den Umweltschutz und speziell dafür, nachhaltigere Produkte auf den Markt zu bringen. Jetzt hat der Koblenzer Ergonomie-Spezialist dieses Programm erweitert und sein neues Nachhaltigkeitsprogramm „GreenLab Circular“ ins Leben gerufen, dem mittlerweile auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel der neue GXR-Griff angehören und noch weitere folgen werden …