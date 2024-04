RTI Sports steuert mit voller Marketing Power in die Zukunft

Der Koblenzer Markenspezialist RTI Sports sieht die derzeitigen Herausforderungen in der Fahrradindustrie als Chance für die Zukunft und besetzt wichtige Führungspositionen mit erfahrenen Branchen-Experten.



Neben den exzellenten ergonomischen Produkten ist starkes Marketing seit mehr als 30 Jahren ein Schlüsselfaktor des Erfolgs von RTI Sports – national und global. Franc Arnold, Gründer und Inhaber-Geschäftsführer der Unternehmensgruppe hat seit Anfang 2024 die Weichen in diesem Unternehmensbereich als Chief Marketing Officer noch einmal neu gestellt. Dafür hat er das Marketing-Führungsteam, verantwortlich für die RTI-eigenen Marken Ergon, Terry und Ca Go sowie alle Vertriebsmarken strategisch neu aufgestellt und mit erfahrenen Personen aus der Bike-Industrie besetzt.



Tim Weingarten, langjähriger Ergon Brandmanager übernimmt die Position des Marketing-Direktors. Christian Thill, zuvor Head of Marketing beim Hamburger Fahrradhersteller Bergamont wird Creative Director. Mathias Müller, langjähriger Chefredakteur des Fahrradmagazins Bike Bild übernimmt als Head of PR und Text den Bereich Unternehmens- und Markenkommunikation. Ewald Haaf, viele Jahre SEO- und Digital-Marketing-Spezialist beim Bike-Hersteller Canyon in Koblenz, übernimmt fortan Verantwortung bei RTI als Head of Online-Marketing.



Franc Arnold, Gründer und Geschäftsführer RTI Sports Group:

„Seit 30 Jahren entwickeln und produzieren wir mit unseren Marken in Koblenz höchst innovative und ergonomische Produkte, die es unseren Kunden ermöglichen, komfortabler und somit auch besser und schneller Rad zu fahren. Um unser weiteres Wachstum und neue innovative Produkte entsprechend erfolgreich positionieren zu können, muss auch unser Team wachsen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, mit Christian Thill, Ewald Haaf und Mathias Müller drei kreative, erfahrene und in der Bike-Branche bestens vernetzte Mitarbeiter gefunden zu haben, die zukünftig an unseren langjährigen Mitarbeiter und neuen Marketing-Leiter Tim Weingarten berichten werden.“



Tim Weingarten, Director Marketing:

„Nach nunmehr 20 Jahren bei RTI und insbesondere dem erfolgreichen Aufbau der Marke Ergon als Brandmanager, freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Marketing-Leiter für alle unsere Marken. Zusammen mit meinem sehr erfahrenen und hoch qualifizierten Team werden wir gemeinsam erfolgreichen Strategien und Kampagnen für unsere Premium-Brands realisieren."



Christian Thill, Creative Director:

„Ich freue mich sehr, meine langjährige Erfahrung in der Gestaltung, im Marketing und im Bike Business in dem sehr progressiv und kreativ denkendem RTI-Team einbringen zu können. Als jemand der das Thema Fahrrad und Brand Building leidenschaftlich lebt, kann ich mir kein besseres Umfeld vorstellen.“



Mathias Müller, Head of PR/Text:

„Aus meinen Jahren als Redaktionsleiter bei Bike Bild weiß ich um die Exzellenz der Produkte aus dem Hause RTI Sports mit seinen Eigenmarken Ergon, Terry und Ca Go. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr darauf, zukünftig meine Expertise im Marketing-Team von Tim Weingarten einbringen zu dürfen.“



Ewald Haaf, Head of Online-Marketing:

„Ich freue mich unheimlich auf die vielfältigen Aufgaben unter dem Dach der RTI Sports GmbH. Mit meiner Leidenschaft für Online-Marketing bin ich hier genau richtig.“

(lifePR) (