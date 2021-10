New MET Estro: Head in the air

Derist für die langen Tage im Sattel gemacht und performt dank seiner optimierten Belüftung selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten zuverlässig. Er ist der perfekte Helm für all diejenigen, die sichdurch eine vergrößerte Abdeckung des Hinterkopfes und der Schläfen wünschen.Robust dank seiner ausgeklügelten Konstruktion und sicher dank seiner erhöhten Abdeckung, ist derdie erste Wahl für jeden verantwortungsbewussten Radfahrer.Bei gleichem Komfort wie unserem Topmodell Trenta 3K Carbon ist die Schale des Estro MIPS® noch weiter geöffnet, um die. Insgesamt, von denen 17 Einlass- und 9 Auslass-Öffnungen sind, arbeiten für maximale Belüftung in perfekter Synergie mit den internen Luftkanälen.Neben seinen hervorragenden Belüftungseigenschaften ist derauch außergewöhnlich komfortabel. Dasdes MET Safe-T Upsilon-Anpassungssystems verhindert Druckstellen am Kopf und bietet zusammen mit der cleveren Schalenform auf fast allen Kopfformen einen idealen Sitz.Die Front des Estro MIPS® verfügt über zweizum sicheren Befestigen einer Sonnenbrille bei Pausen oder in Anstiegen.Dersind äußerst sensible Bereiche und benötigen besonderen Schutz. Aus diesem Grund haben wir die Abdeckung dieser Bereiche vergrößert. Eine umlaufende Polycarbonat-Hülle macht den Helm robuster undDas-Kopfschutzsystem ermöglicht es dem, bei einem Sturz über den Kopf zu gleiten, um schädliche Drehbewegungen abzuleiten. MIPS ist ein Sicherheitssystem, das entwickelt wurde, um der Standardkonstruktion von Helmen bei bestimmten Stürzen mehr Schutz zu verleihen. Das MIPS® Brain Protection System (BPS) wird im Inneren des Helms zwischen der Komfortpolsterung und dem EPS angebracht.130€270gS (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)CE; AS/NZS; USMIPS-C2®-Gehirnschutzsystem (MET Estro MIPS®), EPS-Innenschale mit Full-Wrap-Konstruktion für beste Haltbarkeit, Vergrößerte Kopfabdeckung, Safe-T Upsilon-Anpassungssystem mit 360° umlaufendem Kopfband; für maximale Anpassung vertikal einstellbar