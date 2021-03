New Bluegrass Seamless Back Protectors D3O®

UVP: 250€

250€ Gewicht: (S/M size): 580g

580g Größen: S/M | L/XL

S/M | L/XL Zertifikation: EN 1621-2:2014, Level 1

EN 1621-2:2014, Level 1 Specs: 80% Polypropylen, 10% Polyamid, 10% Elastan, Seamless-Technologie, Unisex-Passform, Dryarn®-Mikrofaser, Mesh-Gewebe, Schnelltrocknende Mikrofaser, dermatologisch getestet, antibakteriell, D3O® BP4 L1 Rückenprotektor (herausnehmbar), D3O® T5 EVO X L1 Schulterprotektoren (herausnehmbar), D3O® Einsätze geprüft nach EN 1621-2:2014, Zwei Rückentaschen für Snacks und weiche Gegenstände. Nur von Hand waschen. Made in Italy.

https://www.met-helmets.com/...> Ab sofort erhältlich!

UVP: 190€Gewicht: (M size): 360gGrößen: S/M | L /XL

S/M | L /XL Zertifikation: EN 1621-2:2014, Level 1

EN 1621-2:2014, Level 1 Specs: 80% Polypropylen, 10% Polyamid, 10% Elastan. Seamless-Technologie, Unisex-Passform, Dryarn®-Mikrofaser, Mesh-Gewebe, schnelltrocknende Mikrofaser, dermatologisch getestet, antibakteriell, D3O® BP4 L1 Rückenprotektor (herausnehmbar), D3O® Einsätze geprüft nach EN 1621-2:2014, zwei Rückentaschen für Snacks und weiche Gegenstände. Nur von Hand waschen. Made in Italy.

https://www.met-helmets.com/...> Ab sofort erhältlich!

Der Rückenprotektor ist eines der meistunterschätzten Elemente bei der Ausrüstung von Mountainbikern. Wie oft wird er aus Versehen vergessen? Wie häufig wird sich über die Passform, das Aussehen, den Komfort und sogar den Geruch beschwert?Mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir beschlossen, ganz von vorne anzufangen, um den ultimativen Rückenprotektor zu entwickeln und anbieten zu können. Durch die Verwendung der, des besten Gewebes, gepaart mit einer, haben wir perfekten Tragekomfort mit höchster Atmungsaktivität und optimalen Trocknungseigenschaften kombiniert.und mitausgestattet, ist dies der Rückenprotektor der nächsten Generation – ohne jeden Kompromiss!Geeignet für den Mountainbike- und E-Mountainbike-Einsatz, sind sie nicht nur die erste Wahl für unseren Pro-Rider, sondern auch für uns, bei unseren After-Work-Ausfahrten. Die Protektoren sitzen diskret unter dem Trikot, aber dank dersind sie äußerst effizient und stoßfest. Die brandneuen Seamless Back Protectors D3O® ergänzen unser bestehendes Rückenprotektor-Sortiment perfekt.Dank der nahtlosen Konstruktion trumpft die Bluegrass Seamless B&S D3O® mit einer unglaublich komfortablen und ergonomischen Passform auf. Zusammen mit dem Unisex-Schnitt passt sich die Jacke wie eine zweite Haut an alle Körperformen an. Das Gewebe ist enorm stabil und verliert seine elastischen Eigenschaften für einen langanhaltenden und passgenauen Sitz im Laufe der Zeit nicht.Derbesteht zu 90 Prozent aus, ein innovatives Material, das höchste Leistungsfähigkeit für körpernahe Stoffe garantiert. Die Faser rund leitet den Schweiß effektiv nach außen, ohne ihn zu absorbieren. Die Jacke, so dass deine Haut immer frisch und trocken bleibt.Mit derbietet der Seamless B&S den dünnsten und fortschrittlichsten Schutz gegen Stoßeinwirkungen aller Art. Der Rückenprotektor setzt auf das brandneue-Material, das bisherige Materialien in Punktoum Längen schlägt.Die Schulterprotektorenund sind mit den Schultergurten von Rucksäcken kompatibel. Sie behindern weder deine Armbewegungen, noch drücken sie unangenehm auf deine Schlüsselbeine. Das gibt dirundwährend Up- und Downhills.In denkannst du easy Snacks und andere,transportieren, die im Falle eines Sturzes keine Verletzungsgefahr darstellen.Die Seamless B&S D3O® ist bewusstMit der Hose überlappend getragen, hilft der längere Schnitt bei der Stabilisierung während der Fahrt.Dank derund dem um 30 Prozent geringeren Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Stoffen, bleibt die® Protektorenjacke auch unter dem Trikot fast unbemerkt.Dank seinergarantieren wir einefür alle Körperformen. Wir bieten zwei Größen an, S/M und L/XL.Dank der Seamless-Technologie trumpft die Bluegrass Seamless Lite D3O® mit der komfortabelsten und ergonomischsten Passform auf, die je bei einer Protektorenweste erzielt wurde. Mit ihrem Unisex-Schnitt passt sie sich wie eine zweite Haut an alle Körperformen an. Das Gewebe ist enorm stabil und verliert seine elastischen Eigenschaften für einen lang anhaltenden und passgenauen Sitz im Laufe der Zeit nicht.DieProtektorenweste besteht zu 90 Prozent aus der innovativen, die höchste Leistungsfähigkeit für körpernahe Stoffe garantiert. Die Faserund leitet den Schweiß effektiv nach außen, ohne ihn zu absorbieren. Die Weste, so dass deine Haut immer frisch und trocken bleibt.Durch die Verwendung vonbietet die Seamless Lite D3O® den dünnsten und fortschrittlichsten Schutz gegen Stoßeinwirkungen aller Art. Der Rückenprotektor setzt auf das brandneuedas bisherige Materialien in Punktoum Längen schlägt.In denkannst du easy Snacks und andere,transportieren, die im Falle eines Sturzes keine Verletzungsgefahr darstellen.Die Seamless Lite D3O® ist bewusst. Mit der Hose überlappend getragen, hilft der längere Schnitt bei derwährend der Fahrt.Die brandneuefühlt sich an wie ein Baselayer, ist aber ein vollwertiger Rückenprotektor. Dank derund dem um 30 Prozent geringeren Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Stoffen, bleibt die Weste auchDank seinergarantieren wir einefür alle Körperformen. Wir bieten zwei Größen an, S/M und L/XL.