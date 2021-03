New Bluegrass Gloves

Mountainbiking ist das, was wir alle lieben. Und das umso mehr, wenn wir uns mit dem Bike bestens verbunden fühlen. Dadurch können wir noch härter, schneller und länger fahren. Diemit den Griffen, war daher die größte Herausforderung, der sich das Bluegrass-Entwicklungs-Team in den letzten Monaten gestellt hat …Hier die neueDie neue Range ist inunterteilt, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Jedes Set passt zu einerund bietet gleichzeitigsowie eine. Jedes Paar Handschuhe besteht aus den besten Materialien und bietet unterschiedliche EigenschaftenMTB-Handschuhe für Downhill, Enduro, Trail und BMXHarte Trails, verblockte Felspassagen und ruppige Wurzelsektionen sind ihr Einsatzgebiet – mit denmeisterst du selbst die härtesten Lines. Dank ihrer ergonomischen Form und der raffinierten Konstruktion der Innennaht hältst du dein Bike ohne Ablenkungen auf Kurs.Diewurden speziell fürentwickelt. Dieschützen effektiv die Knöchel und die Oberseite der Hand.Mit zahlreichensorgen die Prizma 3D füran den Brems- und Schalthebeln.Dieverfügen über einenmit Silikonapplikation für eine individuelle Anpassung und sitzen selbst bei Nässe an Ort und Stelle.45,00 EuroXS, S, M, L, XL https://www.met-helmets.com/... target="_blank" rel="noopener noreferrer">linkMTB-Handschuhe für Trail, Cross Country und E-MTBDer brandneueist ein reiner Performance-Handschuh. Er wurde für die heißesten Tage auf dem Sattel entwickelt und ist. Seine Einfachheit verbirgt die fortschrittlichen, technischen Textilien, die ihn charakterisieren. Ein Paar Handschuhe, das sogar Blenki tragen könnte.Beim Bremsen geht es vor allem um Fingerfertigkeit. Mitauf den Fingerspitzen der Bremsfinger sorgt derfüran den Bremshebeln.Perforiertes, besonders atmungsaktivesauf der Handschuhoberseite macht denzur perfekten Wahl für warme Sommerausfahrten.Die Bündchen sind kleinst-möglich gehalten und geben dir so. Zudem sorgen sie für maximalen Komfort und eineDank derbleibst du mit all deinen Touchscreen-Geräten stets in bester Verbindung.35,00 EuroXS, S, M, L, XLProduktseite Bluegrass Vapor Lite: https://www.met-helmets.com/... target="_blank" rel="noopener noreferrer">linkDiegehören zum Besten, wenn es um ein solides und haltbares Paar Handschuhe geht. Ihre dünne undsorgt auch beim Freeriden auf einem Geröllfeld für ein angenehmes Greifgefühl am Lenker. Auf der Oberseite findet sich ein, das deine Hände auch bei den längsten Fahrten kühl hält. Die perfekte Kombination.Eine individuelle Anpassung und maximale Haltbarkeit sowie Komfort gewährleisten die schmal geschnittenen Neoprenbündchen und dieKlettverschlüsse mit Silikonapplikationen.Die Handflächen derHandschuhe sind, um Handschmerzen in rauem Gelände zu reduzieren.Maximaler Speed erfordert maximale Reflexe. Die React-Handschuhe verfügen über ein, um das perfekte Timing beim Bremsen zu gewährleisten. Aktion-Reaktion.Für eine maximale Haltbarkeit der Handschuhe haben wir den Bereich der Daumennägel besonders verstärkt.40,00 EuroXS, S, M, L, XL https://www.met-helmets.com/... target="_blank" rel="noopener noreferrer">linkDiesind unsere Definition von Mountainbike-Handschuhen. Wenn du auf der Suche nach einemHandschuh bist, den du leicht, auf jeder Fahrt und immer tragen kannst, dann sind die Union wie geschaffen für dich. Sie zeichnen sich durch eine ergonomische Passform und die hohe Qualität der Nähte aus, die die verwendeten Hightech-Gewebe miteinander verbinden. Echter Komfort fürs Ballern!Das Stretch-Mesh-Material auf der Handschuhoberseite ist in. Diese besondere Elastizität sorgt fürder Hand undselbst im rauen MTB-Einsatz.Und was ist mit Navigations-Apps? Dank derbleibst du mit all deinen Touchscreen-Geräten stets in bester Verbindung.Beim Bremsen geht es vor allem um Fingerfertigkeit. Mitsorgt der Union für maximalen Grip an den Bremshebeln.Dank desan den Daumen kannst du Schmutz und Schweiß bequem von Gesicht und Brille abwischen.Schmal geschnittene Neoprenbündchen garantieren einund sitzen selbst bei Nässe an Ort und Stelle.29,00 EuroXS, S, M, L, XL https://www.met-helmets.com/... target="_blank" rel="noopener noreferrer">link