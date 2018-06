Neuer All Mountain-Helm von MET

Letztes Jahr haben wir den MET Roam vorgestellt – einen All Mountain-Halbschalenhelm mit einigen unschlagbaren Features. Wegen seiner idealen Kombination aus Kopf- und Schläfenschutz, niedrigem Gewicht und der vielfältigen Einstellmöglichkeiten wird er von unseren Elite-Fahrern immer dann gefahren, wenn sie keinen Vollvisierhelm brauchen. Nun freuen wir uns einen neuen, jedoch preisgünstigeren Helm mit dem gleichen Einsatzbereich vorzustellen – den MET Echo. Auch er bietet eine erweiterte Abdeckung und viel Style – aber eben zu einem Preis, der ihn auch für Einsteiger attraktiv macht.Höchste Qualität und eine überragende Schutzfunktion – der MET Echo bietet dieselbe Technologie und ein ähnliches Schutz-Niveau wie die Top-Helme in unserem Sortiment. Er wird in zwei Größen erhältlich sein – S/M und M/L. Seine optimale Einstellbarkeit verdankt der Echo unserem Safe-T MID Anpassungs-System, welches den Kopf komplett umschließt.Der MET Echo wird ab Ende August beim gut sortierten Fachhändler zu einem empfohlenen VK von 60,00 Euro erhältlich sein.In Kürze auch auf deutsch unter: