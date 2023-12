Maximum Control – Ultimate Speed

Der Ergon GDH Team zeigt, wie effektiv Ergonomie bei einem Downhill-Griff sein kann. Form, Textur, Griffgummi – jedes Detail am GDH Team wurde entwickelt, um mehr Kontrolle und Speed zu ermöglichen. Alle Funktionszonen sind zu 100% auf die Anforderungen im harten DH-Einsatz abgestimmt und bieten maximal mögliche Entlastung. Schon beim ersten Anfassen spürt man das Locked-in-Gefühl, welches den Fahrer eins mit seinem Bike werden lässt und so Präzision, Sicherheit sowie Kontrolle vermittelt. Der Griff mit seiner extra weichen GravityControl Rubber-Mischung ist Made in Germany und SGS-schadstoffgeprüft.Der GDH schafft den Spagat zwischen maximaler Kontrolle und optimaler Dämpfung, um auch bei starker Belastung Ermüdungserscheinungen und Kontrolleinbußen zu verhindern. Arm Pump, Schmerzen und Kraftverlust in Händen und Unterarmen kann ebenfalls vermindert werden. Das Oberflächendesign des GDH Team folgt den Anforderungen der Hand im Extrembereich, aber auch sonst strotzt der Griff nur so vor ergonomischen Features und sportartspezifischen Details wie:Auf der Oberseite des Griffes sorgen mehrstufige, multidirektionale Texturblöcke für optimale Dämpfung bei maximaler Kontrolle. Der verschachtelte Aufbau der Textur verhindert, dass sie unter Druck kollabiert und ermöglicht so eine progressive Dämpfung, die anfangs angenehm weich ist und bei stärkerer Belastung nicht zu stark nachgibt. Das asymmetrische Design sorgt außerdem mit mehr Gummi auf der Griffoberseite für zusätzliche Dämpfung.Die perfekt ausgeprägte Finger-Gripzone auf der Griffunterseite mit vier individuellen Fingerboxen, die im Winkel and die race-typische Hand-Armstellung angepasst sind, sorgt für optimales Griffgefühl und Kontrolle, auch bei schnellsten Manövern.Der ergonomisch ins Griffende integrierte Außenstopp des GDH Team erzeugt einen leichten Gegendruck und sorgt für ein fixiertes locked-in Handgefühl. So bietet er eine perfekte Orientierung der Hand-Außenzone bei ständig wechselnden Verhältnissen im extremen Gravity-Einsatz. Der Innenstopp ist eine intuitive Orientierungshilfe für die innere Seite der Hand und für die präzise Bedienung der Schalt- und Bremshebel konzipiert.Der GravityControl Rubber-Compound des GDH Team ist die weichste Variante, die bei Ergon zum Einsatz kommt – für höchste Vibrationsdämpfung und besten Kontakt zum Griff.Er war noch nicht mal auf dem Markt, da hat der GDH Team schon einige hochkarätige Erfolge eingefahren. Kein Wunder, denn der neue Ergon-Griff, trägt die Handschrift der weltbesten Gravity-Stars, wie der 2-fachen Downhill-Weltmeisterin und -Gesamtsiegerin Valentina Höll, dem 8-fachen Australischen Meister Troy Brosnan und dem 3-fachen DH-Weltmeister Fabien Barel.In zahlreichen Tests und Entwicklungs-Loops haben die Top-Athleten ihr ganzes Know-how und ihre Erfahrung aus unzähligen Downhill-Rennen in die Entwicklung des GDH Team mit eingebracht. Unser Ergon-Entwicklungsteam hat die DH-Experten an ihren Homespots besucht, um in gemeinsamen intensiven Abfahrtsessions ein optimales Testumfeld zu erzeugen und ein direktes Feedback zum Beispiel zu unterschiedlichen Oberflächentexturen zu bekommen. Nur so ließen sich die entscheidenden Nuancen herauskitzeln, die den GDH zu dem gemacht haben, was er heute ist – ein Weltmeister-Griff.„Von einem Griff wie dem GDH habe ich die ganzen letzten Jahre geträumt“, schwärmt Troy Brosnan. „Er funktioniert sowohl bei trockenen Bedingungen als auch bei Nässe perfekt. Der Komfort und das Gripniveau sind unübertroffen. Zusammen mit Ergon ist es uns gelungen, meiner Meinung nach, den derzeit besten Downhill-Griff auf dem Markt zu entwickeln.“Dass sich der Aufwand gelohnt hat, spiegelt sich auch in den letzten Ergebnissen des UCI-Weltcups wider: Zusammen mit Valentina Höll ist der Griff, den die 22-jährige Saalbacherin seit Beginn der Saison 2023 fährt, dieses Jahr UCI-Weltmeister, UCI-Weltcup-Gesamtsieger und Österreichischer Staatsmeister bei den Elite Frauen im Downhill geworden. Dazu hat er sich mit Henri Kiefer (18) noch den Weltmeistertitel bei den U19-Junioren ebenfalls im UCI-Downhill-Weltcup geholt und Fabien Barel die ganze Saison über bei seinem Gesamtsieg im E-Enduro-Weltcup begleitet.• Das Resultat aus über 10 Jahren Gravity-Weltcup-Erfahrung mit unseren GE, GD und GFR-Griffserien• Erfüllt alle wichtigen Anforderungen im Gravity-MTB Bereich:Kontrolle, Dämpfung, geringe Haltekräfte und geringe Ermüdung• Mehrstufige multidirektionale Dämpfung oben• Maximal ausgeprägte Finger-Grip-zone unten• Intuitive Positionierung dank Innen- und Außenstopp und ein fixiertes Locked-in Gefühl• Diamant-Textur sorgt für rundum guten Grip• Neuer extrem weicher Ergon-Compound: GravityControl Rubber – extra soft• Made in GermanyWeitere Informationen unter: www.ergonbike.com