MET exklusiv bei RTI Sports

lautet die Mission von MET – egal ob auf der Straße oder dem Trail, im harten Kampf gegen die Uhr oder bei entspannten Ausfahrten mit Freunden und der Familie. Dabei werden jedoch nie die italienischen Wurzeln in Frage gestellt, welche sich in dem ausgeprägten Gespür für Ästhetik und in der Leidenschaft für das Fahrradfahren widerspiegeln.Bei MET in Talamona freut man sich, mit RTI Sports den Wunschpartner gefunden zu haben: „Beide Unternehmen vertreten die gleiche Markenphilosophie“, erklärt Managing Director Luciana Sala. „RTI Sports setzt bei seinen Produkten genau wie wir auf kompromisslose Qualität, hochwertiges Design und werthaltige Markenführung – das imponiert uns sehr.“Auch die Verantwortlichen im Hause der RTI Sports GmbH in Koblenz sind sich sicher am Anfang einer erfolgreichen Ära zu stehen: „MET passt sehr gut in unser exklusives Markenportfolio“, so RTI-Gründer und Geschäftsführer Franc Arnold. „Ich bin davon überzeugt, dass die Helme aus Italien unsere Produktpalette nicht nur abrunden, sondern noch weiter stärken werden.“Seit der Firmengründung im Jahr 1987 konnte MET umfangreiche Erfahrungen in der Herstellung von Fahrradhelmen sammeln. Während andere Marken auf Diversifizierung auch in andere Produktgruppen setzen, streben die Italiener danach, stets die besten Produkte zu entwickeln und spezialisieren sich auf ihre Kernkompetenz – Fahrradhelme. Dabei setzten sie vor allem auf beste Qualität, eine hervorragende Passform und eine attraktive Preisgestaltung, weshalb die Helme in allen Preissegmenten sehr erfolgreich sind.Kontinuierlich setzt MET die neuesten Technologien ein, um seine Designs weiter zu entwickeln und die Ästhetik dabei nie aus den Augen zu verlieren. Die Produktpalette umfasst insgesamt 22 unterschiedliche Modelle und reicht von Road- über MTB-, bis hin zu Active-, Urban-und Kinder-Helmen. Die Gravity-Sparte wird von der Markenschwester Bluegrass Eagle abgedeckt. Sie beinhaltet neben den fünf Helm-Modellen auch noch das komplette Programm an Protektoren und Handschuhen.In Kürze auch auf deutsch unter: