Jetzt neu – Blinker-Set für Ca Go FS Life

Beide Hände bleiben am Lenker – besonders vorteilhaft bei hoher Beladung

Intuitive Schalterbedienung in ergonomischer Position mit eingebauter Blinkanzeige

Indikatorbeleuchtung am Schalter blinkt, wenn das System aktiviert ist

Komfortblinken: kurzes Antippen aktiviert mehrere Blinksignale, langes Drücken hält das Blinken aktiv

Vorne integrierte Blinker in der Transportbox – optisch dezent und geschützt

Hinten gefederte Blinker: geben bei Kontakt nach, statt zu brechen

Nahezu unsichtbare Kabelführung – schützt vor Vandalismus und wirkt aufgeräumt

Exklusiv kompatibel mit dem FS Life mit EPP-Box und Gepäckträger

Individuell entwickelter Kabelbaum, Adapter und Blenden

Nachrüstoption für bestehende FS Life-Modelle mit passendem Retrofit-Kit (nicht kompatibel mit den Standardkits von Busch + Müller)

Erstes Lastenrad auf dem Markt mit offizieller Blinker-Option ab Werk

Zu 100 Prozent StVZO-konform

Ausstattungsoption ab Werk: 299,95 Euro

Turn Signal Kit Retrofit (Nachrüstset): 269,95 Euro (zzgl. Montagekosten)

Ab sofort im Fachhandel verfügbar

Das Blinker-Set sorgt für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr und signalisiert Richtungsänderungen klar und zuverlässig – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Es ist robust, benutzerfreundlich und optisch hervorragend in das Ca Go FS Life integriert – selbstverständlich vollständig StVZO-konform. Durch die Möglichkeit, jederzeit beide Hände am Lenker zu lassen, wird das Abbiegen oder Spurwechseln deutlich sicherer – ein wichtiger Vorteil bei Lastenrädern mit hoher Zuladung.Entwickelt wurde die Blinkanlage in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Fahrradbeleuchtungs-Spezialisten. Das System basiert auf dem bewährten-Modell – und wurde speziell für die Anforderungen des FS Life angepasst. Das Ergebnis ist eine Anlage, die nicht nur funktional überzeugt, sondern auch optisch perfekt zum Design des Cargobikes passt.Die Bedienung erfolgt intuitiv über einen ergonomisch platzierten Schalter am Lenker, der mit einer integrierten Kontrollleuchte anzeigt, ob die Blinker aktiv sind. Die Komfortblink-Funktion erlaubt es, das System entweder durch kurzes Antippen für eine mehrfache Blinkfolge oder durch längeres Drücken für dauerhaftes Blinken zu aktivieren. Vorne sind die Signalleuchten unauffällig und geschützt in die EPP-Transportbox integriert, hinten sind sie gefedert aufgehängt und geben bei Kontakt flexibel nach – so wird das Risiko von Beschädigungen minimiert.Auch technisch wurde das System exakt auf das FS Life abgestimmt. Neben speziell entwickelten Bauteilen wie Blinker-Adaptern, Blenden und einem maßgeschneiderten Kabelbaum wurde besonders auf eine möglichst unauffällige Kabelführung geachtet – sowohl aus optischen Gründen als auch zum Schutz vor Vandalismus.Das Turn Signal Kit ist ausschließlich kompatibel mit dem FS Life mit EPP-Box und Gepäckträger. Für bestehende Modelle ist eine Nachrüstung mit einem eigens entwickelten Retrofit-Kit möglich – das Standard-Kit von Busch + Müller ist dafür nicht geeignet. Mit dieser Lösung ist Ca Go der erste Lastenradhersteller, der eine offizielle Blinker-Option direkt ab Werk anbietet.Mit dem neuen Turn Signal Kit unterstreicht Ca Go einmal mehr seine Rolle als Innovationsführer im Segment der E-Lastenräder – für mehr Sichtbarkeit und ein Plus an Komfort im Alltag.Das Turn Signal Kit ist ab sofort erhältlich. Die Ausstattungsvariante ab Werk kostet, das Nachrüst-Kit ist für(zzgl. Montagekosten) zu haben.