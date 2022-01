Ga Go FS 200 begeistert Expertenjury

Vor allem das innovative Sicherheitskonzept des FS 200 konnte die 30-köpfige Fachjury überzeugen: „Beim Ca Go FS 200 hat Sicherheit die oberste Priorität: Das innovative Lastenrad aus Koblenz besitzt nicht nur eine modulare Transportbox mit 200 l Volumen für Gepäck, sondern auch ein geniales und einzigartiges Sicherheitskonzept für junge Mitfahrer. So kann man die stoßdämpfende EPP-Box sowohl mit ergonomischen Kindersitzen mit 5-Punkt-Gurten bestücken als auch mit einer Babyschale oder einem Isofix-Autokindersitz. Für umfassenden Schutz lassen sich ein Allwetterverdeck und ein hoher EPP-Kragen auf der Box installieren, der Kinder perfekt im Schulter- und Nackenbereich schützt. Doch“, so die Expertenjury weiter, „der Komfort des Fahrers steht dem der Kinder in nichts nach.“- Dank dem tiefen Durchstieg und der gefederten Sattelstütze nimmt man bequem auf dem FS 200 Platz.- Die unter der Box integrierten Dual-Batterien mit je 625 Wh sorgen für langanhaltendes Fahrvergnügen ohne Zwischenlandung und verbessern mit dem niedrigen Schwerpunkt zudem das Fahrverhalten.- Durch die clevere Seilzuglenkung kann das Ca Go FS 200 praktisch auf der Stelle wenden und wird zum perfekten Begleiter im Stadtverkehr.Das 30-köpfige internationale Award-Team besteht aus Journalisten, Testfahrern und Ingenieuren, die zu den renommiertesten Experten in ihrem Segment gehören. Über zwei Wochen lang hat die Test-Crew die interessantesten und innovativsten Produkte der Saison 2022 aus insgesamt neun Kategorien in Südtirol getestet, analysiert und diskutiert. Als Location diente der Kronplatz in den Dolomiten (IT) mit seinen gepflasterten Straßen der wuseligen Bergdörfer San Vigilio und Olang.Weitere Informationen zum Ca Go FS 200 und dem Design & Innovation Award gibt es unter folgenden Links: