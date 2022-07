GS1 Evo - the Sporty Shape of Comfort

Der GS1 Evo von Ergon für sportliche Touring-, Fitness- und SUV-Bikes. Komfortabler Fahrspaß durch optimale Druckverteilung und perfekte Passform. Alles „made in Germany!“



Der GS1 Evo definiert Komfort und Fahrspaß auf Touring-, Fitness- und SUV-Bikes neu – ohne schmerzende Hände, ohne taube Finger, ohne Verspannungen. Ergon hat mit seiner ausgeprägten Expertise als Marktführer ergonomischer Griffe genau die Ansprüche sportlicher Touring- und Fitnessfahrer*innen beachtet: Optimiertes Volumen für variable Greifpositionen zum Beispiel im Wiegetritt, spezielle Texturen für drei Greifzonen, perfekter Formschluss zwischen Hand und Griff, TÜVzertifiziertes, einzigartiges Griffgummi. Und das alles „made in Germany“: Design, Entwicklung, Herstellung – der GS1 Evo steht für maximale Qualität bis ins kleinste Detail.



Besonders Radfahrer*innen, die etwas dynamischer unterwegs sind, haben oft Beschwerden und Probleme mit den Händen. Denn auf sportlicheren Rädern wird generell eine geneigtere Sitzposition eingenommen, wodurch der Druck auf die Hände und die Belastung im Schulter- und Nackenbereich zunimmt. Bei herkömmlichen Griffen kommt es daher oft zu unangenehmen Taubheitsgefühlen in den Fingern, sowie zu Schmerzen und Reizungen in der Innenhand und den Handgelenken. Diese Probleme dürfen jedoch keineswegs unterschätzt werden, denn dauerhafte Fehlstellungen, wie zum Bespiel abgeknickte Handgelenke können teils heftige Beschwerdebilder wie das Karpaltunnelsyndrom verursachen.



Um diesen Problemen entgegenzuwirken hat Ergon jetzt den GS1 Evo entwickelt. Der neue Ergon-Griff ist quasi die sportliche Weiterentwicklung des legendären GP1, der seit fast 20 Jahren millionenfach wirksame Abhilfe für die typischen Handbeschwerden von Radfahrer*innen schafft. Konzipiert für eine etwas dynamischere Fahrweise, setzt der GS1 Evo wieder mal ein Statement in einem Griffsegment, das bislang kaum betrachtet wurde – sportliche Griffe mit ausgeprägtem Flügel.



Hier noch einmal die wichtigsten Eigenschaften des GS1 Evo:



• Made in Germany

Design, Entwicklung und Herstellung in Deutschland. Auch das exklusive, TÜV-zertifizierte Ergon-Griffgummi ist „made in Germany“.



• Reduziert Handbeschwerden bei dynamischer Fahrweise

Mit dem GS1 Evo setzt Ergon erneut eine Benchmark. Sportliche Biker*innen können sich endlich auf einen ergonomischen Griff mit ausgeprägtem Flügel freuen.



• Präzise definierte Texturfelder für 3 Greifzonen

Die drei Greifzonen (Daumen, Finger, Mittelhand) haben jeweils spezielle Texturfelder – für optimale Hand-Ergonomie, volle Kontrolle und Sicherheit.



Schützt vor Abknicken des Handgelenks

Der Griff-Flügel entlastet das Handgelenk ideal. So wird der empfindliche Ulnarnerv geschont, taube Finger und schmerzende Hände sind passé.



• Perfekte Formgebung und Gummihärte

Die Flügelform sorgt für den optimalen Formschluss zwischen Hand und Griff. Druck wird gleichmäßig verteilt, die definierte Gummihärte ermöglicht präzises Bike-Handling.



• In 2 Größen und insgesamt 3 Farben erhältlich

Größen: Small (S) für Handgrößen 6,5 - 8,5 / Greif-Umfang: 92 mm und

Large (L) für Handgrößen 8,5 - 10,5 / Greif-Umfang: 102 mm.

Farben: Moondust Grey, Chili Red und Nightride Blue.