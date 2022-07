GP1 Evo - Touch the new Original

Der beliebteste Flügelgriff aller Zeiten ist jetzt noch besser! Die Weiterentwicklung des GP1 – der GP1 Evo – steht für maximalen Handkomfort, optimale Druckverteilung, beste Hautverträglichkeit und ist „made in Germany“.



Ergon ist mit seinem legendären GP1 der Erfinder ergonomischer Flügelgriffe und hat in den vergangenen Jahren bereits millionenfach Abhilfe für die typischen Handbeschwerden geschaffen. Der GP1 Evo / GP1 Evo BioKork ist jetzt die konsequente Weiterentwicklung dieser Erfolgsstory …

Probleme mit den Händen sind bei Radfahrern immer noch weit verbreitet – gerade bei mittleren und langen Touren. Außerdem sind viele Alltagsradler*innen mit den Beschwerden und möglichen Lösungen oft überfordert. Dabei ist das Problem in den meisten Fällen recht einfach zu beheben – nämlich mit der Wahl des richtigen Griffes.



Falsche Griffe können starke Beschwerden verursachen

Bei herkömmlichen Griffen kommt es oft zu unangenehmen Taubheitsgefühlen in den Fingern, Schmerzen und Reizungen in der Innenhand und den Handgelenken. Selbst Beschwerden und Verspannungen in Unter- und Oberarmen, sowie Nacken und Schultern lassen sich oft auf unpassende Griffe zurückführen. Diese Probleme dürfen jedoch keineswegs unterschätzt werden, denn dauerhafte Fehlstellungen, wie zum Bespiel abgeknickte Handgelenke können teils heftige Beschwerdebilder wie das Karpaltunnelsyndrom verursachen.



Also Schluss mit Taubheitsgefühlen, Kribbeln und Schmerzen! Denn die in zwei Größen perfekt an die Hand angepasste Flügelform des neuen GP1 Evo sorgt für nahezu vollständigen Formschluss zwischen Hand und Griff. Punktuell hoher Druck wird über die große Fläche optimal verteilt und das Handgelenk in einer schonenden sowie geraden Haltung gestützt. Der empfindliche Ulnarverv wird geschont, taube Finger und schmerzende Hände oder das Karpaltunnelsyndrom gehören der Vergangenheit an. Die hochwertige, in den Griffbereich integrierte Aluminium-Außenklemmung sorgt für eine stufenlose, individuelle und ergonomisch optimale Einstellung des Flügelwinkels. Durch nur eine untenliegende Schraube wird der Griff verdrehsicher am Lenker geklemmt.



Made in Germany und TÜV-zertifiziert

Nach fast 20 Jahren als Marktführer legen feine Detailverbesserungen in Punkto Ergonomie, Außenklemmung, Funktionszonen und Materialabstufungen beim GP1 Evo die Messlatte jetzt nochmal ein ganzes Stück höher. Der weltweit meistverkaufte Flügelgriff für Touring- und Fitnessbikes ist seit Jahren die Referenz für ergonomisches, schmerzfreies Radfahren. Ergon hat das Komfort-Original in Funktion, Material und Verarbeitung ständig weiter optimiert – und setzt jetzt mit der Evo-Version des GP1 ein besonderes Ausrufezeichen. Erstmals sind Design, Entwicklung und Herstellung „made in Germany“. So kann der Anspruch, maximale Qualität bis ins kleinste Detail zu bieten, auf kürzeren Wegen mit feinen Verbesserungen noch konsequenter umgesetzt werden. Im Übrigen ist der gesamte Produktionsprozess nahezu abfallfrei.



Die TÜV-zertifizierten, schadstofffreien Medizinischen-LongLife-Gummi-Compounds im neuen GP1 Evo folgen allerhöchsten Gütestandards, erfüllen die deutsche Spielzeug- und Lebensmittelnorm und sind einzigartig bei Fahrradgriffen. Dies ist besonders wichtig für Tourenfahrer*innen, da die Hände oft ohne Handschuhe über Stunden im direkten Hautkontakt stehen. Zwei angepasste Härte-Abstufungen sorgen zusätzlich für besten Dämpfungs-Komfort.



Hier noch einmal die wichtigsten Eigenschaften des GP1 Evo:



• Made in Germany

Komplett in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt. Auch das exklusive, TÜV-zertifizierte Ergon-Griffgummi ist „made in Germany“.



• Das Komfort-Original – millionenfach bewährt

Die Ergon GP-Serie ist weltweit die Referenz bei Flügelgriffen, millionenfach bewährt und prämiert mit unzähligen Testsiegen und Auszeichnungen.



• Optimale Druckverteilung

Die große, an die Handergonomie angepasste Auflagefläche verteilt den Druck optimal. Der Ulnarnerv wird entlastet, der Komfort gesteigert.



• Flügel stabilisiert das Handgelenk

Der ergonomische Flügel schützt vor einem Abknicken des Handgelenks. Taubheitsgefühle, Kribbeln und Schmerzen werden so verhindert.



• In den Griffbereich integrierte Alu-Klemme

Die integrierte Außenklemmung aus Aluminium fixiert den Griff mit nur einer Schraube. Der Flügelwinkel kann stufenlos und ergonomisch perfekt eingestellt werden.



• In jeweils zwei Größen erhältlich

Small (S) für Handgrößen 6,5 - 8,5 / Greif-Umfang: 92 mm und Large (L) für Handgrößen 8,5 - 10,5 / Greif-Umfang: 102 mm.



• GP1 Evo BioKork

Erhältlich auch als BioKork-Modell dessen Griffkörper zu 40 Prozent aus biologisch in Portugal angebautem Kork besteht und daher eine besonders griffige und angenehme Haptik bietet.