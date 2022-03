Evolution des fortschrittlichsten Rennradhelmes - Der MET Trenta 3K Carbon Mips

Derist ein mit Elite-Sportlern entwickelter Performance-Rennradhelm, der geschaffen wurde, um den Kopf auch bei härtester Anstrengung stets kühl zu halten und bei jedem Tritt ins Pedal Energie zu sparen. Er ist der fortschrittlichste Rennradhelm, den wir je im Programm hatten – Jetzt mitDankist derideal für heiße Bedingungen und extreme Anstrengungen geeignet. Gleichzeitig kombiniert ermit dem bewährten Mips®-Sicherheitssystem – der ultimative Rennhelm, auf den, dank seiner unglaublichen Anpassungsfähigkeiten, auch dasschwört.Entdecke nachfolgend seine faszinierenden Eigenschaften.Bei MET gehen wir in puncto Sicherheit keinerlei Kompromisse ein. Mithaben wirin die Polsterung integriert. Mips® AIR wurde gezielt entwickelt und konstruiert, um Rotationen zu reduzieren, die sonst bei bestimmten Stürzen auf den Kopf übertragen werden. Mips® AIR istund ermöglicht 10-15 mm Relativbewegung zwischen der energieabsorbierenden EPS-Schale und der Polsterung.Die Konstruktion desfunktioniert besser als die jedes anderen Helms auf dem Markt. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam fand heraus, dass wir mit dem Elastizitätsmodul des Carbons diekönnen, ohne dabei die Energieabsorptionsfähigkeit negativ zu beeinflussen. Das Ergebnis ist eine, die einen neuen Standard in der Herstellung von belüfteten Helmen setzt.Ursprünglich von der NACA, einem Vorgänger der NASA, entwickelt, generiert diese geschickt platzierte Belüftungsöffnung einen kühlenden Effekt am gesamten Kopf. Durch denwird die warme Luft im Helm durch speziell positioniertenach außen gedrückt. So wirddurch das Helminnere gewährleistet, ohne den Luftwiderstand zu erhöhen.Die Rückseite eines Helms hat mit dem Auslass warmer Luft einen enorm großen Effekt auf die Belüftung. Derverfügt über einen. Dieser ermöglicht es, zwei breite Luftauslässe zu integrieren, die den Luftstrom optimieren, während du in Unterlenkerhaltung an deine Leistungsgrenze gehst.Auch die Rückseite des Helms ist von aerodynamischer Bedeutung. Sie nutzt die Synergie mit der NACA-Belüftungsöffnung und dem rückwärtigen Deflektor, um den Luftstrom verwirbelungsfrei abzuleiten. Alshaben wir das Heck zur Optimierung der Aerodynamik flacher konstruiert.Wir haben den MET Trenta 3K Carbon Mips® so entwickelt, dass beim Tragen. Dadurch profitieren die restlichen 70 % des Schädels vom optimierten Luftstrom, der durch das ausgeklügelte System von Belüftungskanälen im Inneren strömt und eine möglichst effektive Kühlung gewährleistet.Spezielle Gummiports halten die Sonnenbrille bei Nichtgebrauch sicher am Helm.320 €225 gS (52-56 cm) | M (56-58 cm) | L (58-61 cm)CE / EN 1078Mips® AIR-Sicherheitssystem und in die Schale integrierter 3K-Carbon-Rahmen für maximalen Schutz bei minimalem Gewicht • Außergewöhnlich komfortabel und sicher auf dem Kopf dank raffinierter Formgebung • In-Mould-Polycarbonat-Schale mit EPS-Innenschale • MET Safe-T Orbital-Anpassungssystem: 360° umlaufendes Kopfband, vertikal und horizontal einstellbar, geeignet für Zopfträger*innen, kompatibel mit dem MET USB LED Light • Durch Cam-Divider verstellbares Air-Lite-Gurtband lässt sich für höchsten Komfort individuell anpassen • 19 Belüftungsöffnungen und interne Luftkanäle sorgen für eine perfekte Belüftung• Reflektierende Aufkleber hinten erhöhen die Sichtbarkeit bei Dunkelheit