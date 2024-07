Eurobike Gold Award für das Ca Go CS200 Exclusive

Bereits zum 16. Mal wurden zum Auftakt der internationalen Fahrrad-Leitmesse Eurobike vom 03. bis 07. Juli 2024 in Frankfurt die Preisträger des diesjährigen Eurobike Awards geehrt. Diese Auszeichnung würdigt hervorragende und vorbildlich umgesetzte Produkte im Kontext einer spezifischen Fahrradkategorie. Knapp 300 Einreichungen aus 35 Ländern und insgesamt neun Kategorien bewarben sich um das weltweit anerkannte Gütesiegel für Innovation und Gestaltung. Insgesamt 43 Beiträge wurden von der achtköpfigen, interdisziplinär aufgestellten Fachjury ausgezeichnet, elf davon mit dem Eurobike Award in Gold, darunter auch das CS200 Exclusive von Ca Go.„Diese Auszeichnung ist schöne eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit unseres gesamten Design- und Entwicklungsteams“, freut sich Johannes Rasche, Head of Design bei Ca Go. Für den 40-jährigen Chefdesigner ist diese Ehrung fast schon folgerichtig, denn das CS200 Exclusive lässt keine Wünsche offen: „Das City Utility Vehicle, ist mit allem ausgestattet, was sich der moderne Lastenradfahrer an Komfort wünscht“, so Rasche. Mit seinem einzigartigen Triple Load Space und dem extended Front Rack bietet dieses kompakte Cargobike ein Maximum an Beladungsoptionen. Dabei kombiniert es den hohen Nutzen eines Lastenrades mit der kompakten Bauweise eines herkömmlichen Bikes. Darüber hinaus ist es äußerst stabil, dabei gleichzeitig agil und und bietet maximalen Fahrspaß – es ist quasi das Schweizer Taschenmesser auf zwei Rädern. Die smoothe Enviolo-Nabenschaltung und das Bosch Kiox-Display sorgen dafür, dass jede Ausfahrt zum Erlebnis wird. Mehr CUV geht nicht!„Das Ca Go CS200 Exklusive ist mehr als nur ein Lastenrad – vielmehr ist es ist ein urbanes Utility Vehicle, mit dessen Hilfe die Lasten des Alltags mühelos bewältigt werden können. Mit seinem innovativen Design und praktischen Features bietet es sowohl Platz für Kindersitz, Getränkekisten und Einkäufe als auch ein angenehmes Fahrerlebnis. Das Triple Load Konzept ermöglicht vielseitigen Stauraum, während der tiefere Schwerpunkt für stabiles und sportliches Fahrverhalten sorgt. Das Ca Go CS200 Exklusive überzeugt als Alleskönner mit ansprechender Optik und durchdachter Lastaufnahme: Ein smartes Bike für die urbanen Herausforderungen des Alltags.“Die neue CS-Modellreihe von Ca Go wurde letztes Jahr zum ersten Mal auf der Eurobike vorgestellt und nun um das Premium-Model CS200 Exclusive erweitert. Mit diesem kompakten Cargobike können Radfahrer ihren anspruchsvollen Alltag, mit vielen Wegen und Aktivitäten, stressfrei, umweltverträglich und mit hohem Spaßfaktor managen. Das Triple Load Space-Konzept des CS gestattet eine einfache und schwerpunktoptimierte Zuladung von bis zu 80 Kilogramm, bei einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 185 Kilogramm: 18 Kilogramm dürfen auf dem Frontgepäckträger platziert werden, 35 Kilogramm in der Mitte und 27 Kilogramm auf dem Heckgepäckträger. Für eine zuverlässige Ladesicherung bieten alle drei Ladeflächen zahlreiche Verzurr-Möglichkeiten. Front- und Heckgepäckträger verfügen zusätzlich über MIK-Schnittstellen zur unkomplizierten Anbringung verschiedener Fahrradtaschen-Systeme.Im buchstäblichen Mittelpunkt des Ca Go CS steht jedoch der neue Hauptladebereich – das Center Rack. Mit dem alltagsoptimierten Grundmaß von 400 x 330 Millimeter gewährt das Center Rack ausreichend Platz für standardisierte Transportgüter wie Euroboxen, Getränkekisten, etc. Der tiefe Schwerpunkt zwischen den Laufrädern sorgt mit stabilem und gleichzeitig wendigem Fahrverhalten zudem für echtes Kart-Feeling.• Bosch CX Cargo Line Smart-System• Bosch Kiox 300-Display• Enviolo CVP Trekking-Nabenschaltung• Gates Carbon Drive CDX-Riemen• Ca Go Custom Extended Front Rack• Ca Go Custom Center Rack• Ca Go Custom Rear Rack, inkl. MIK-HD Schnittstelle und Abus Rahmenschloss• Eightpins Ca Go Custom Sattelstütze• Bosch PowerPack 545Wh oder 725Wh• UVP: 6.850 Euro (545Wh), 7.150 Euro (725Wh)Der Eurobike Award zählt zu den höchsten Auszeichnungen, die ein Unternehmen in der Fahrradbranche für seine Produkte erhalten kann und ist somit einer der weltweit wichtigsten Wettbewerbe der Bike-Szene – mit dem Rat für Formgebung als kompetentem Partner an der Seite. Die Hersteller können ihre Produkte in bis zu drei der neun Kategorien – Fahrräder, E-Bikes, Leichtelektrofahrzeuge bis zu 45 km/h, Elektrokleinstfahrzeuge, Komponenten, Zubehör, Bekleidung und Accessoires, Digitale Lösungen, Mobilitätslösungen und -Infrastruktur – einreichen.Die Stiftung Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweit führende Institution für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Talentförderungen und Mitgliedschaften ist sie Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren.Seit 2019 realisiert Ca Go innerhalb der RTI Gruppe E-Lastenräder am Firmenstandort in Koblenz, die technisch anspruchsvoll, maximal sicher und möglichst unkompliziert sind. Unter dieser Prämisse entwickelte Ca Go das Crashtest geprüfte FS200 Life und hat damit ein ganz neues Sicherheitsniveau für den Transport von Kindern etabliert. Mit EPP-Sicherheitsfahrgastzelle, Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt, höhenverstellbarer Kopfstütze und Sicherheitskragen – ganz nach der Devise: „Für deine wertvollste Fracht“. Die Modelle FS200 Vario und CS sind weitere Meilensteine im Segment E-Lastenräder, die mit innovativen Features, moderne, urbane Verkehrslösungen bieten.Mehr Informationen unter: www.cagobike.com