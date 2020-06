Ergon mit German Brand Award 2020 ausgezeichnet!

Nachdem unsere ganzheitlich entwickelten Produkte bereits mehrfach mit dem German Design Award ausgezeichnet wurden, erhält Ergon jetzt auch als Marke die höchste Auszeichnung vom Rat für Formgebung, dem deutschen Kompetenzzentrum für Marke, Innovation und Design. Nur Marken und Projekte, die durch konsistente Profilierung und eine starke, kreative Markenführung auffallen, werden durch den Rat für Formgebung für den German Brand Award nominiert.Der reichweitenstärkste Marketingpreis im deutschsprachigen Raum macht Markenerfolge auf einzigartige Weise sichtbar. Von einer Experten-Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Institutionen juriert, kürt der German Brand Award innovative Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation, sowie Persönlichkeiten und Unternehmen, die in der Welt der Marken wegweisend sind.„Als wir vor über 15 Jahren Ergon mit einem kleinen Team aber einer ganz klaren Vision ins Leben gerufen haben, konnten wir nicht ahnen, einmal zu einer der führenden Fahrrad-Ergonomie-Marken weltweit aufzusteigen“, verrät Geschäftsführer und Firmengründer Franc Arnold. „Diese Auszeichnung ist deshalb so besonders, weil hier keine einzelnen Produkte bewertet werden, sondern die Marke als Ganzes. Eine tolle Bestätigung für unsere Mitarbeiter und Partner.“Initiator des German Brand Award ist der Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Seit über 60 Jahren verfolgt die Stiftung das Ziel, international die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu fördern.„Ergonomie für Radfahrer. Perfekt zu Ende gedacht.“ So lautet die Ergon-Philosophie. Ergonomie umfasst die ganzheitliche Verbindung von Fahrer und Fahrrad im Bewegungsablauf. Verschiedene Kategorien von Bikes, Disziplinen und Ansprüchen erfordern spezielle Lösungen. Unter dieser Maßgabe entwickelt Ergon am Firmenstandort in Koblenz hochwertige Produkte für Radfahrer. Ergonomie, Design und Engineering nehmen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Ergon einen gleich hohen Stellenwert ein.Weitere Informationen zum German Brand Award und Ergon unter: