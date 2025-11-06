Ergon erneut zur beliebtesten Sattelmarke gewählt – siebter Best Brand Award in Folge
Die Leser*innen von Enduro Mountainbike Magazine und E-MOUNTAINBIKE wählen Ergon 2025 erneut zur Best Brand – Innovationskraft und Ergonomie überzeugen international.
Erneuter Erfolg für Ergon: Siebte Auszeichnung in Serie
Zum siebten Mal in Folge darf sich Ergon über eine der bedeutendsten Auszeichnungen der internationalen Mountainbike-Szene freuen: Die Leser*innen des Enduro Mountainbike Magazine und des E-MOUNTAINBIKE Magazins haben die Marke auch 2025 wieder zur Best Brand in der Kategorie „Sättel“ gewählt.
Rund 30.000 Mountainbiker*innen aus aller Welt beteiligten sich an der groß angelegten Umfrage – und kürten Ergon erneut zur beliebtesten Sattelmarke. Das Ergebnis unterstreicht die hohe Markenbindung und die stetige Innovationskraft des Koblenzer Ergonomie-Spezialisten.
Wissenschaft trifft Leidenschaft
„Diese Auszeichnung ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Simon Schumacher, Leiter der Ergomomie-Abteilung von Ergon. „Wir entwickeln unsere Produkte mit Leidenschaft und wissenschaftlicher Präzision – immer mit dem Ziel, das Fahrerlebnis für unsere Kunden durch optimalen Komfort und perfekte Ergonomie zu verbessern.“
Die vielfach ausgezeichneten Ergon-Mountainbike-Sättel, individuell angepasst an die ergonomischen Anforderungen von Frauen und Männern, tragen seit Jahren dazu bei, Fahrkomfort und Performance auf ein neues Level zu heben. Dass Sitzbeschwerden heute kein unvermeidlicher Teil des Bikens mehr sind, verdankt die Szene zu einem großen Teil der konsequenten Entwicklungsarbeit von Ergon.
Bedeutung der Leserwahl für die Bike-Community
Die hohe Beteiligung an den Leserumfragen – im Schnitt nahmen sich die Teilnehmer*innen über 20 Minuten Zeit – verdeutlicht zudem die Relevanz und Aussagekraft dieser Marktforschung innerhalb der internationalen Bike-Community.
Ausblick: Neue SMS-Sattelserie setzt Innovationsgeschichte fort
Mit Blick auf das kommende Jahr setzt Ergon seine Innovationsgeschichte fort:
Mit der neuen SMS-Sattelserie präsentiert das Unternehmen eine Produktlinie, die den aktuellen Geometrie-Trends moderner Mountainbikes folgt und ein neues Entlastungskonzept bietet. Der neue SMS-Sattel wurde extra dafür nach einem ergonomischen Konzept entwickelt, das auf die kompaktere, aufrechtere Sitzposition abgestimmt ist und effektiv Druck auf den Sitzbereich und somit Taubheitsgefühle in dieser Körperregion verhindert. Der Ergon SMS ist damit der ideale Sattel für Trail-, All-Mountain- und Tourenfahrer*innen, die Wert auf Performance und Komfort legen – unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Motorunterstützung unterwegs sind.
Über Ergon
Ergon ist ein führender Hersteller ergonomischer Fahrradkomponenten mit Sitz in Koblenz. Seit der Gründung im Jahr 2004 steht die Marke für durchdachtes Produktdesign, wissenschaftlich fundierte Ergonomie und höchste Qualität. Von Griffen über Sättel bis hin zu Rucksäcken entwickelt Ergon Produkte, die das Fahrerlebnis spürbar verbessern – für mehr Komfort, Performance und Freude am Radfahren.
Weitere Informationen findet ihr unter Ergon Bike