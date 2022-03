Ergon bringt Ergonomie an den Rennlenker

Endlich mehr Komfort für Rennradfahrer*innen! Mit den neuen ergonomischen Lenkerbändern von Ergon – BT Road, BT Allroad, BT Gravel und dem BT OrthoCell® Pad Set – für alle Roadbike-Disziplinen.Das Cockpit eines Rennrades ist extremen ergonomischen Herausforderungen ausgesetzt. Durch die tiefe und gestreckte Sitzposition lastet per se schon ein hoher Druck auf den Händen. Die kleine Kontaktfläche zwischen Hand und Rennlenker erhöht zudem den punktuellen Druck auf den Ulnar- und Mediannerv. Da die modernen Bikes und Cockpits für eine technisch anspruchsvolle Fahrweise relativ hart und ungefedert sind, sorgen raue Untergründe verstärkt für Vibrationen und Nervenreizungen, was zu Kribbeln, Taubheit in den Fingern oder gereizten Hand- und Daumenballen führen kann.Bisher wurden die Rennradfahrer*innen mit ihren Problemen ziemlich allein gelassen, doch jetzt bringt Ergon, der Ergonomie-Spezialist aus Koblenz, mit seiner BT-Serie drei spezielle Lenkerbänder und ein Dämpfungs-Set für den bestmöglichen Kontakt zwischen Mensch und Cockpit. Die an den jeweiligen Einsatzbereich angepasste Stärke und der spezielle 3-lagige Materialaufbau mit AirCell Foam sorgen für eine erhöhte Vibrationsdämpfung und bessere Druckverteilung, wodurch sich Handbeschwerden und Nervenreizungen deutlich reduzieren. Durch eine unterschiedliche Wicklung können Grip und Bewegungsfreiheit individuell angepasst werden.Die drei Lenkerbänder werden je nach Einsatzbereich mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur, Dicke und Länge angeboten. Nicht zuletzt, um auch dem allgemeinen Drop Bar-Trend, besonders im urbanen Bereich gerecht zu werden, gibt es die Lenkerbänder in je fünf stylischen Farben, ebenfalls passend zum jeweiligen Einsatzbereich.Für alle Rennradfahrer*innen, die sich noch mehr Dämpfung und bessere Druckverteilung wünschen, empfiehlt Ergon das OrthoCell® Pad Set, das unter dem Lenkerband angebracht werden kann. Dabei handelt es sich um ein 4-teiliges Dämpfungs-Set für die Oberlenker-, Unterlenker-, sowie Brems- und Schaltgriff-Position, welches durch seinen orthopädischen OrthoCell®-High-End-Schaum ein deutliches Komfort-Plus bietet. Es sorgt für beste Druckverteilung, ist dauerhaft haltbar und sehr leicht, außerdem zu 100 Prozent made in Germany.Die neuen Ergon-Lenkerbänder und das Pad Set sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der UVP liegt bei:32,95 Euro,37,95 Euro,39,95 Euro. Daskostet 29,95 Euro.