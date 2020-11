Ergon-Sättel sind wieder die Nr. 1!

VIELEN DANK an die Leser der MountainBIKE und des Enduro Mountainbike Magazine – Ihr habt unsere Ergon-Sättel auch dieses Jahr wieder zur „Best Brand 2020“ gewählt!Insgesamt haben sich mehr als 43.000 Leser an den Umfragen der beiden Magazine beteiligt. Bei der Leserwahl der MountainBIKE waren es allein 15.000 und fast die Hälfte von ihnen (47,3 Prozent) stimmten für Ergon und kürten uns damit nach der letzten Befragung 2018 direkt wieder zur „Best Brand 2020“.Die Mountainbike- und E-MTB-Sättel von Ergon haben in diesem Jahr bereits beim Readers‘ Award der BIKE, sowie der E-MTB vom Delius Klasing Verlag den jeweils zweiten Platz belegt. So gesehen steht Ergon auch über das gesamte Jahr 2020 hinweg in der Gunst der Mountainbiker wieder ganz weit oben.„Das gefällt uns natürlich sehr, denn Publikumspreise sind die Besten, weil sie authentisch sind“, freut sich auch Ergon-Chefentwickler Andreas Krause. „Es bestätigt uns in unserer Arbeit mit dem gesamten Entwicklungsteam. Denn unser oberstes Ziel ist es, den Fahrspaß für jeden Radfahrer, egal ob Mountainbiker, Rennradfahrer, oder Tourenradler spürbar zu erhöhen.“Und bisher ist das ja anscheinend hervorragend gelungen …Weitere Informationen unter: