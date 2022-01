Ergon-Sättel bleiben die Nummer 1

Die Leser*innen der beiden beliebten Online-Magazine „Enduro Mountainbike Magazine“ und „E-MOUNTAINBIKE“ wählten Ergon bereits zum 4. Mal in Folge zu ihrer Lieblings-Sattelmarke.Die jahrelange Erfolgsgeschichte unserer Mountainbike-Sättel, speziell angepasst an die Bedürfnisse von Frauen und Männern, geht somit weiter. „Auf Publikumspreise sind wir immer besonders stolz“, verrät Marketingleiter und Geschäftsführer Ingo Kahnt. „Sie bilden die absolut authentische Erfahrung unserer Kund*innen ab, ein besseres Feedback gibt es nicht.“ Das ganze Ergon-Team sagt deshalb Danke für diese eindrucksvolle Belohnung seiner Arbeit!Unsere Sättel erhöhen den Fahrspaß spürbar, und Sitzbeschwerden muss heute wirklich niemand mehr ertragen. Zehntausende begeisterte Mountainbiker*innen, mit und ohne Motorunterstützung, haben das jetzt bei den Umfragen der beiden Magazine einmal mehr bestätigt.Teilgenommen haben Leser*innen aus insgesamt 117 Ländern. In Katalogen mit bis zu 90 Fragen wurden Kompletträder, Parts und Zubehör beurteilt.Einen erheblichen Anteil an dem großen Erfolg der Ergon-Sättel dürfte vor allem die neue MTB-Komfort-Linie mit den CORE 3D®-Modellen „SMC Core“ und „SM E-Mountain Core Prime“ haben. Die CORE 3D®-Technologie mit der Anti-Sitzschmerz-Formel und dem ergonomischen Kern aus BASF-Infinergy® befreit nachweislich von Sitzdruck, verhindert Taubheitsgefühle und ist geprüft rückenschonend – das ganze sogar AGR- und IGR-zertifiziert.Weitere Informationen zu den Umfragen und Ergon CORE 3D® findet ihr unter: