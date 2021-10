Einer für Alle(s) - der neue Veleno Mips von MET

Gravel, Adventure, Crosscountry, Downcountry, All-Mountain, Trail … Das Erstellen von Bike-Kategorien scheint ein wesentlicher Bestandteil des Abenteuers auf zwei Rädern zu sein. Aber ist es das auch?Der brandneuelässt sich keiner bestimmten Bike-Kategorie zuordnen und bestätigt damit, dass mit dem Definieren von Kategorien immer eine Limitierung einhergeht.Stell dir vor, wie schön es wäre, alle Radsport-Disziplinen genießen zu können, ohne erst den richtigen Hashtag finden zu müssen!Der neuevereint die besten Eigenschaften aller Kategorien und eignet sich perfekt für Leute, für Einsteiger, die den Sport ohne Codes beginnen wollen, oder für diejenigen, die einfach nurhaben wollen.Ausgestattet mit einemeiner, einerund einemeignet sich der Veleno MIPS® ideal für den Einsatz auf Singletracks, Schotterpisten und Straßen. Derist für alle Fahrräder geeignet und für keines im Besonderen.Das Design spiegelt das Entwicklungsziel des Helmes wider: Sich an verschiedene Einsatzzwecke und unterschiedliche Umgebungen anzupassen. Eine weit geöffnete Helmschale,ein vielseitiges Visier und eine umlaufende Polycarbonat-Hülle, die den HelmDas Visier istund dank unsichtbarer Befestigungsclips– das Design in beiden Modi. Asphalt oder Trails? Wie ein Gravelbike kennt der Veleno keine Grenzen, sodass diese Vielseitigkeit sein Hauptmerkmal darstellt.Der Veleno MIPS® verfügt überund ein ausgeklügeltes System von, um den Luftstrom im Helm zu maximieren, heiße Luft herauszudrücken und ein frisches, angenehmes Tragegefühl zu generieren. Außerdem besitzt er zwei spezielle Öffnungen zumbei Pausen oder in Anstiegen.Neben seinen hervorragenden Belüftungseigenschaften ist der Veleno MIPS® auch außergewöhnlich komfortabel. Das umdesverhindert Druckstellen am Kopf und bietet zusammen mit der cleveren Schalenform idealen Sitz auf fast allen Kopfformen.DasKopfschutzsystem ermöglicht es dem, bei einem Sturz über den Kopf zu gleiten, um schädliche Drehbewegungen abzuleiten. MIPS ist ein Sicherheitssystem, das entwickelt wurde, um der Standardkonstruktion von Helmen bei bestimmten Stürzen mehr Schutz zu verleihen. Das MIPS® Brain Protection System (BPS) wird im Inneren des Helms zwischen der Komfortpolsterung und dem EPS angebracht.130€100€300 g275 gS (52-56 cm) | M (56-58 cm) | L (58-61 cm)CE / EN 1078MIPS-C2®-Gehirnschutzsystem (MET Veleno MIPS®), EPS-Innenschale mit Full-Wrap-Konstruktion für beste HaltbarkeitVergrößerte Kopfabdeckung, Safe-T Upsilon-Anpassungssystem mit 360° umlaufendem Kopfband; für maximale Anpassung vertikal einstellbar, Abnehmbares Visier mit unsichtbaren Befestigungsclips für maximale Vielseitigkeit.