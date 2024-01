Doppelt ausgezeichnet!

Die neue Modellreihe „CS“ des Koblenzer Lastenrad-Herstellers Ca Go konnte bereits zum Jahreswechsel sowohl die Jury des German Design Awards als auch die des Design und Innovation Awards mit ihrem CUV-Charme überzeugen.Ca Go, der innovative deutsche Premium-Hersteller von Lastenrädern mit Sitz in Koblenz, hat erneut zwei der höchsten Anerkennungen der Bike-Industrie erhalten. Die dritte Modellreihe des Unternehmens, das CS, wurde mit dem begehrten German Design Award 2024 sowie dem prestigeträchtigen Design und Innovation Award 2024 ausgezeichnet.Die herausragende Gestaltung des CS-Modells von Ca Go wurde vom German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Product Design – Bicycles and E-Bikes“ mit Gold gewürdigt. Diese Auszeichnung steht für bemerkenswerte Designqualität und innovative Ansätze, die das CS zu einem der interessantesten Produkte in der Welt der Lastenräder machen. Die Jury betonte, dass „das CS auf beeindruckende Weise den Übergang zur Mikromobilität verkörpert. Das Design, das auf den ersten Blick vielleicht unkonventionell erscheint, ist dennoch äußerst intuitiv und funktional – und zeigt, dass ein kleines Fahrrad große Veränderungen bewirken kann."Der Design und Innovation Award 2024 hebt die CS-Modellreihe von Ca Go als wegweisendes Produkt hervor, das nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern auch durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen überzeugt. Diese Auszeichnung in der Kategorie „Urban“ spiegelt das Engagement von Ca Go für Exzellenz in Design und Funktionalität wider. Besonders begeistert war die Jury von der Option, dass das „Gepäck auf bis zu 3 Ebenen untergebracht und [so] das Gewicht optimal verteilt werden" kann. Der Design und Innovation Award lobt zudem, dass „das CS150 ein schlau konzipiertes, auch für Einsteiger bestens geeignetes Lastenrad ist, das einen großen Sprung in die Zukunft dieser Kategorie macht.""Die Auszeichnung unseres neuen CS-Modells mit dem German Design Award 2024 und dem Design und Innovation Award 2024 bestätigt unser Engagement für höchste Qualität, wegweisende Innovation und exzellentes Design", freut sich Franc Arnold, Geschäftsführer der Ca Go Bike GmbH.Die dritte Modellreihe von Ca Go, das CS, repräsentiert die perfekte Symbiose von Stil und Funktionalität. Mit einer einzigartigen Designsprache und technologischen Innovationen setzt das CS neue Maßstäbe im Bereich der Lastenräder und der Mikromobilität. Ob Alltag, Arbeit oder Sport, ob mit Kind oder ohne – dank der variablen Transportoptionen ist das CS ein vielseitiger und praktischer Alleskönner. Mit den unverwechselbaren wie charakteristischen Triple Load Space-Stauraummöglichkeiten bietet das CS zudem genügend Spielraum zur optimalen Gewichtsverteilung. Das Ca Go CS ist in drei unterschiedlichen Ausstattungs-Variationen – CS100, CS150 und CS200 – mit der passenden Ausstattung für jeden Fahrer und in jeweils zwei Farben verfügbar.Ca Go wurde 2018 gegründet. Ziel war es, ein Cargo Bike zu realisieren, welches keine Abstriche bei Sicherheit, Agilität und Design macht. Damit steht die Marke für moderne urbane Mikromobilitätslösungen und ist führend bei hochwertigen Lastenrädern, die sich durch innovative Technologien und ansprechende Formgebung auszeichnen. Mit dem Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Fahrkomfort setzt Ca Go Maßstäbe und fährt bei der Transformation hin zu nachhaltigen städtischen Verkehrskonzepten voran.Weitere Informationen unter www.cagobike.com