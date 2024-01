Design & Innovation Award für den GT1 von Ergon

Mit dem GT1 hat Ergon ein weiteres Mal beim Design & Innovation Award 2024 abgeräumt. Der brandneue Multipositionsgriff konnte die internationale Fachjury überzeugen und sich somit in die lange Liste der Ergon-Gewinner einreihen.Der GT1 ist der neue Multipositions-Komfortgriff von Ergon mit vier Griffpositionen zur Veränderung der Hand- und Armposition. Folgende Greifoptionen bietet der GT1: Standardgriffposition, Außengriffposition, Daumen oben- und Handballenposition. Die intuitive Veränderung der Hand- und Armposition bewirkt eine aktive Entlastung des Oberkörpers und definiert komfortablen Fahrspaß auf Touring- und E-Bikes neu – ohne schmerzende Hände oder taube Finger. Der extra große ergonomische Flügel, der die Hand in eine natürliche, neutrale Position bringt, sorgt für eine optimale Druckverteilung und Unterstützung des Handgelenks.„Auch wenn es nicht um eine Mondlandung geht, so kann man den berühmten Satz von Neil Armstrong auf den ergonomischen Fahrradgriff GT1 von Ergon abgewandelt anwenden: Kleine Veränderungen in der Hand- und Armposition, eine große aktive Entlastung für den Oberkörper.“ Vor allem bei längeren Touren vermeide man mit dem Ergon GT1 einseitige Belastungen der Hände durch 4 verschiedene Möglichkeiten, den Griff zu halten.Besonders angenehm empfanden die Tester die kleine Erhebung, den Thumb Rest, innen am Griff, die sich zwischen Daumen und Zeigefinger schmiegt. Dazu loben sie die großen, ergonomischen Flügel, die für bessere Druckverteilung sorgen und die Handgelenke in eine angenehm gerade Position bringen. „So“, ist sich die Testcrew einig, „wird Biken noch komfortabler und man ist gerne länger unterwegs.“ Trotz dieser großen Griff-Varianz habe der Ergonomie-Spezialist aus Koblenz den GT1 ganz schlicht gestaltet, ohne Kompromisse bei der Optik einzugehen.Der Design & Innovation Award wird bereits seit 2013 in enger Zusammenarbeit mit herausragenden Fachleuten und Persönlichkeiten der Bike-Szene vergeben. Über zwei Wochen lang hat das 30-köpfige internationale Award-Team aus Journalisten, Testfahrern und Ingenieuren die interessantesten und innovativsten Produkte der Saison 2024 aus insgesamt neun Kategorien getestet, analysiert und diskutiert. Als Location dient seit Jahren der Kronplatz/San Vigilio in den Dolomiten (IT).• Multipositions-Komfortgriff mit 4 intuitiven Greifmöglichkeiten• Dynamisches Greifen durch die Veränderung der Hand-Armstellung und Entlastung des Oberkörpers• Maximale Druckverteilung und Handgelenkunterstützung durch extra-großen ergonomischen Flügel• Bringt die Hand in eine natürliche, neutrale Stellung• Entstanden mit 20 Jahren Erfahrung in Hand- und Oberkörperergonomie• Zwei ergonomisch angepasste Größen – Small und Large• Ab März 2024 im Fachhandel erhältlich• UVP: 44,95 EuroWeitere Informationen zum Ergon GT1 und dem Design & Innovation Award findet ihr unter folgenden Links:Ergon, GT1: www.ergonbike.com Design & Innovation Award 2024: www.design-innovation-award.com