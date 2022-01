Design & Innovation Award 2022 für den SR Allroad Core Pro von Ergon

Ergon hat wieder beim Design & Innovation Award zugeschlagen: Unser SR Allroad Core Pro-Sattel konnte die 30-köpfige, internationale Fachjury des Gran Fondo Magazins überzeugen und sich somit in die lange Liste der Ergon-Gewinner einreihen.



Nach den GE1- und GA2-Mountainbikegriffen, sowie den BE1- und BE3 Enduro-Rucksäcken, wurde jetzt auch unser neuer SR Allroad Core Pro-Sattel mit dem begehrten und international anerkannten Design & Innovation Award ausgezeichnet. Diesmal in der Kategorie Sättel des Gran Fondo Magazins.



Kein Wunder, denn der neue Allroad-Sattel von Ergon ist geradezu vollgepackt mit hervorstechenden Innovationen: Allen voran, der innovative Sattelaufbau mit der CORE HD®-Technologie und dem ergonomischen Kern aus BASF Infinergy, der ein völlig neues Fahrerlebnis bietet. Stöße und Vibrationen werden vollflächig gedämpft, die präzise Entlastung des Dammbereichs verhindert Taubheitsgefühle, der Sitzdruck wird deutlich reduziert – und dabei bleibt das Feeling immer „voll Rennrad“.



Dementsprechend positiv fällt auch das Urteil der DI.A-Fachjury aus

„Der neue SR Allroad Core Pro Men setzt einen neuen Standard für Rennrad,- Allroad- und Gravelrides. Das Herzstück des besonderen Core HD-Sattelaufbaus ist die vollflächige BASF Infinergy-Dämpfung. Hier kommt geschlossenzelliger Partikelschaum zum Einsatz, der ein hohes Maß an Stoßabsorption liefert. Der Schaum gibt nicht einfach nur nach, in Verbindung mit dem speziell für Männer angepassten, darüber liegenden Sitzpolster, wird spürbare Dämpfung bei gleichzeitig sportlich, straffem Fahrgefühl erreicht. Der Komfortgewinn ist enorm.“



Die Jury ist sich darüber hinaus einig, „dass der Ergon SR Allroad Core Pro Men für viele Fahrer ein sinnvolles Komfort-Upgrade bedeutet – und das mit einem schicken Design und einer hochwertigen, robusten Verarbeitung, die langen Fahrspaß verspricht.“



Über den Design & Innovation Award (DI.A)

Der Design & Innovation Award wird in enger Zusammenarbeit mit herausragenden Fachleuten und Persönlichkeiten der Bike-Szene vergeben. Über zwei Wochen lang hat die 30-köpfige Experten-Crew die interessantesten und innovativsten Produkte der Saison 2022 aus insgesamt neun Kategorien in Südtirol getestet, analysiert und diskutiert. Als Location dient seit Jahren der Kronplatz/San Vigilio in den Dolomiten (IT).