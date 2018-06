Der perfekte Helm für junge Shredder!

Mit der wachsenden Zahl an speziellen Kinder- und Jugend-Bikes sind junge Mountainbiker mehr unterwegs als je zuvor. Wir sind fest davon überzeugt, dass gerade sie eine Schutzausrüstung brauchen, die sowohl ihren Fähigkeiten, als auch ihrem jugendlichen Enthusiasmus entspricht. Der neue MET Eldar mit seiner größeren Abdeckung und dem auffällig-coolen Design wurde für all die heranwachsenden Talente entwickelt, die darauf hoffen, vielleicht schon in ein paar Jahren bei der Enduro World Series mitzufahren …Indem er noch mehr vom Kopf abdeckt, bietet der MET Eldar den ultimativen Schutz für alle, die sich mehr trauen. Der Hinterkopf und die Schläfen brauchen ein besonderes Maß an Schlagschutz. Deswegen wurde genau dort die Abdeckung erweitert.Safe-T Twist 2. Mit einer Hand einstellbar umfasst es den kompletten Kopf und bietet somit eine Rundum-Verstellbarkeit um 360 Grad.Außerdem besitzt der Eldar ein abnehmbares, bruchsicheres Visier und wiegt dabei nur 275 Gramm.Der MET Eldar wird ab Ende August beim gut sortierten Fachhändler zu einem empfohlenen VK von 55,00 Euro erhältlich sein.In Kürze auch auf deutsch unter: