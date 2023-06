Der neue Bluegrass Vanguard

Der Vanguard wurde für diejenigen entwickelt, die mehr verlangen, die schneller, härter und länger fahren als je zuvor.Der Vanguard ist(Downhill) und(E-Bike) zertifiziert. In der Core-Version verfügt der Vanguard auch über einund wurde vommit fünf Sternen bewertet. Der Vanguard schützt den Kopf bestmöglich – auf epischen Trails wie auch auf roughen Enduro-Stages.Unser innovativesWangenpolsterdesign sorgt für maximale Belüftung, damit man auch bei härtesten Fahrten einen kühlen Kopf bewahrt. Die Polster lassen sich inverstellen und sind so konzipiert, dass das Aufsetzen des Helms besonders einfach ist. Der Vanguard definiert Protektion neu. Er wurde in unseren hochmodernen Prüflaboren entwickelt und verkörpert unsere jahrzehntelange Erfahrung in jedem Detail.Der Kinnbügel des Vanguard wurde mit besonderem Augenmerk aufhin entwickelt – in beiden Bereichen sticht er heraus. Warme Luft entweicht leicht über die zentrale Belüftungsöffnung, sodass man auch bei steilen Anstiegen leicht atmen kann. Derlässt sich easy in den Kinnbügel einsetzen und hält Dreck an schlammigen Tagen effektiv ab.Dieund dieam Hinterkopf und am Kinn vermitteln ein sicheres Gefühl beim Tragen des Helms.Wenn es heiß hergeht, weiß man, dass ein stabiler Helm mehr Sicherheit, mehr Komfort und eine bessere Rundumsicht bietet. Dank unseressitzt der Vanguard außergewöhnlich ausgewogen, stabil und ohne Druckstellen oder Einschränkungen für Goggles auf dem Kopf.Das Visier von MTB-Helmen ist in die Helmschale integriert und muss sorgfältig entworfen werden, um schützend, stilvoll und sicher zu sein. Der Vanguard verfügt über ein, das ein Verdrehen des Nackens bei Schlägen aus jedem Winkel verhindert.Dank derund der internen Luftkanäle lässt der Vanguard die Luft ungehindert von den Einlassöffnungen am Kopf entlang zu den Auslassöffnungen strömen, egal, ob man schnell oder langsamer fährt.Leichtigkeit ohne Kompromisse. Der Vanguard schafft es, mehrere Sicherheitsstandards zu übertreffen, und das bei gerade einmal 690 g in Größe M und 725 g in Größe M bei der Core-Version.330 €270 €725 g690 gS (52-56 cm) | M (56-58 cm) | L (58-61 cm)ASTM 1952-15/2032-15 | NTA 8776 | CE | AS/NZS | US• Kopfschutzsystem MIPS-C2®• 5 Sterne im Virginia Tech Helmet Lab Test• Magnetischer Fidlock®-KinnverschlussI Ratschenverschluss• In-Mould-Polycarbonat-Schale mit EPS-Innenschale• 2-fach verstellbare, C-förmige Wangenpolster in zwei Stärken• Integrierter und belüfteter Kinnbügel• Herausnehmbarer Mudgrill• Flexibles Visier mit Sicherheitsverschluss• Safe-T Heta-Anpassungssystem / Geeignet für ZopfträgerInnen• 360° umlaufendes Kopfband, 3-fach vertikal verstellbar• 24 Belüftungsöffnungen / Interne Luftkanäle