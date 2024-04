Der neue Bluegrass Jetro

In-Mould Polycarbonat-Schale mit EPS-Innenschale

Sicherheitssystem Mips-C2®

Fünf-Sterne-Bewertung durch das Virginia Tech Helmet Lab

NTA 8776 zertifiziert

Erweiterte Abdeckung von Hinterkopf und Kiefer

Magnetisches Fidlock®-Gurtschloss

Flexibles Visier mit Sicherheitsverschluss

Safe-T Heta-Fitsystem

360° umlaufendes Kopfband, 3-fach vertikal verstellbar

21 Belüftungsöffnungen / Interne Luftkanäle

Besonders breites Sichtfeld

Kompatibel mit Goggles & Sonnenbrillen

Transporttasche

Ab sofort erhältlich!

Längst herbeigesehnt von unseren Team-Fahrer*innen und von allen Nostalgiker*innen die auf den Style ihrer Motorradhelme stehen – auch wenn sie nicht mit ihrem Moped unterwegs sind. Aber natürlich auch von allen, die einfach auf der Suche nach noch mehr Schutz sind: hier istDer Jetro hat einemit einem unverwechselbaren Design, das vom Vanguard inspiriert ist, und gewährleistet dank der EPS-Schale, die sich über dieeinen vollständigen Schutz für Hinterkopf und Kiefer.Der Jetro wurde von den Experten desauf Herz und Nieren geprüft und mitausgezeichnet, was ihn zum besten MTB-Helm im Test macht.und mit einem flexiblen und sicherheitsrelevanten Visier ausgestattet, hat er alle Voraussetzungen, die er braucht.Mit seinem schlanken Design und seiner Spitzentechnologie bietet dieser Helm die perfekte Mischung aus Form und Funktion, die ein ultimatives Fahrerlebnis bietet, egal ob, ob beim– darum geht es beim Bluegrass Jetro!ist ein Helm ohne Kinnbügel, derbedeckt und ein weites Sichtfeld bietet. Der Helm wurde entwickelt, um eine vollständige Abdeckung um den Kopf und Kiefer zu bieten, für diejenigen, die mehr Schutz vor einem offenen Gesicht suchen.ist der einzige Sicherheitsstandard, der für Speed-E-Bikes entwickelt wurde. Durch die NTA-Zertifizierung ist der Bluegrass Jetro in der Lage,. Die Schale hat außerdem eine aufprallgetestete Abdeckung um die beiden empfindlichsten Gehirnbereiche: die Rückseite und die Schläfen.Dashat dengetestet und mit derausgezeichnet. Das Virginia Tech Lab bietet eine objektive Bewertung der Helmsicherheit, die sowohl auf linearen als auch auf rotatorischen Aufprallenergien basiert und über den aktuellen Stand der Helmsicherheitsstandards hinausgeht.Der Bluegrass Jetro ist mit demausgestattet, das sich bei einem Aufprall relativ zum Kopf verschiebt und schädliche Rotationsbewegungen umleitet. MIPS ist ein Rotationsmanagementsystem, das entwickelt wurde, um die Standardkonstruktion von Helmen bei bestimmten Aufprallereignissen zu ergänzen. Das MIPS Brain Protection System (BPS) ist im Inneren des Helms zwischen der Komfortpolsterung und dem EPS angebracht.Das Visier ist ein integrierter Teil der Schale von MTB-Helmen und muss sorgfältig entworfen werden, um schützend, stilvoll und sicher zu sein. Der Jetro verfügt über einum ein Verdrehen des Nackens bei Stößen aus jedem Winkel zu vermeiden.Wenn die Trails intensiv werden, sorgt ein stabiler Helm für mehr Sicherheit, mehr Komfort und ein insgesamt besseres Fahrerlebnis. Mit unserem Safe-T Heta FITsystem bietet der Jetro außergewöhnlicheauf dem Kopf, frei von Unannehmlichkeiten und kompatibel mit jeder Brille.Der Jetro ist leicht, ohne die Struktur des Helms zu beeinträchtigen. Er erfüllt strenge Sicherheitsnormen und wiegt in. Er bietet den perfekten Kompromiss zwischen Fullface und Halbschale.Dank seinerund der breitenkann sich die Luft ungehindert von den Einlass- zu den Auslassöffnungen bewegen, ganz gleich, ob man ihn mit oder ohne Brille trägt.: 250€ | £225 | US$270: 595g: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm)NTA 8776 | CE | US