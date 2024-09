Nach ihrer Bronzemedaille im Vorjahr bei der Ironman-WM auf Hawaii, sicherte sich Ergon Team-Athletin Laura Phlipp jetzt sensationell in Nizza den Weltmeistertitel 2024. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen kam die 37-Jährige nach 8:45:15 Stunden ins Ziel und behauptete dabei einen komfortablen Vorsprung von 8:04 Minuten auf die zweitplatzierte Katrina Matthews aus Großbritannien. Dritte wurde US-Amerikanerin Chelsea Sodaro mit einem Rückstand von 19:23 Minuten.„Am Ende geht es darum, durchzuziehen, wenn es richtig weh tut und das ist mir heute gelungen“, erklärte die glückliche Siegering im Ziel gegenüber dem ZDF. „Ich bin einfach nur dankbar, dass mich mein Körper heute so ins Ziel gebracht hat. Das ist das beste Gefühl der Welt!“Nach dem Schwimmen lag Laura Philipp noch mit vier Minuten Rückstand auf Rang 15 und startete dann auf ihrer Zeitmaschine eine unwiderstehliche Aufholjagd. Meter um Meter machte die Heidelbergerin auf der mit 2.400 Höhenmetern anspruchsvollen Strecke in Nizza gut, bis sie sich schließlich die Führung eroberte. Vor allem in den Anstiegen konnte Laura das Tempo gegenüber ihrer stärksten Konkurrentin, Katrina Matthews, verschärfen. Doch die britische Silbermedaillengewinnerin holte in den flachen Passagen und längeren Abfahrten immer wieder auf, sodass sie zeitgleich in den abschließenden Marathon gingen. Nach bereits zehn Kilometern im abschließenden Marathon setzte sich die laufstarke Ergon-Athletin dann endgültig ab und brachte das Rennen souverän nach Hause.Laura setzt im Wettkampf und Training auf den neuen Ergon SR Tri-Sattel , den sie maßgeblich mit entwickelt hat und der somit perfekt auf ihre Anatomie und ihren Fahrstil abgestimmt ist. Ergon bietet mit seinem Power Position-Konzept Sattelformen, die allen Triathlet*innen mehr Komfort und mehr Leistung garantieren. Die SR Tri-Sättel sind speziell für die Langzeitbelastung in der Aero-Haltung entwickelt. Das bedeutet beste Performance bei maximaler Entlastung auf dem Rad, wodurch auch ein idealer Start in den Lauf gewährleistet wird.