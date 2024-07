Da Ve – Innovative Mikromobilität der Zukunft

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt präsentiert die Lastenrad-Marke Ca Go aus dem Hause des Koblenzer Markenvertriebs RTI Sports auf der diesjährigen Eurobike das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Da Ve (Darmstadt Vehicle). Hierbei handelt es sich um ein (S-)Pedelec, das in den Bereichen Ergonomie, Sicherheitstechnik und Nachhaltigkeit neue Wege einschlägt und somit seinen Beitrag zu Nahmobilität von morgen leisten möchte.Schon auf den ersten Blick hebt sich Da Ve durch seine „UpRide“-Sitzposition von anderen Pedelecs deutlich ab. Diese Position ermöglich zum Beispiel an Ampeln komfortables Anhalten und wieder Anfahren. Dabei passt sich das Da Ve an alle Fahrer zwischen 1,60 Meter und 2,00 Meter Größe an. Dank des erarbeiteten Rahmenkonzepts, dem tiefem Schwerpunkt und der erprobten Fahrdynamik des Bikes (die Entwickler sprechen auch vom Comfortable Commuting Vehicle) lässt sich das Da Ve so komfortabel wie ein Hollandrad fahren.Extrem attraktiv ist das Da Ve vor allem für Berufs-Pendler – egal bei welchem Wetter. Mit dem aufklappbaren Wetterschutz – ebenfalls für die oben genannten Fahrergrößen anzupassen – kann Da Ve auch bei Regen problemlos genutzt werden. Weitere Features wie die abschließbare Transportbox, der Wetter-Beinschutz und Heckgepäckträger lassen das Herz eines jeden Radpendlers höherschlagen.Weil Da Ve nicht nur in Aktion mit seinem im Vergleich zum Pkw geringeren CO2-Fußabdruck einen Beitrag zum Umweltschutz leisten soll, haben Ca Go und die Forschungsgruppe der Hochschule Darmstadt schon bei der Produktion das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus genommen. Im Sinne des von der Europäischen Kommission skizzierten „Green Deals“ soll Da Ve ressourcenschonend, langlebig, schadstoffarm und recyclebar produziert werden.Dargestellt wird Da Ve als Konzeptstudie die ergänzend zu dem bereits entwickelten und fahrbaren Versuchsträger konzipiert wurde. Die Studie zeigt eine mögliche Ausformung der erarbeiteten Entwicklungsparameter. Das Fahrzeug soll begeistern und ein kommunikatives Bindeglied zwischen Auto und Fahrrad Darstellen, sagt Johannes Rasche, Head of Design bei Ca Go.Checkt dazu auch einfach mal das Video Weitere Informationen zu Ca Go unter www.cagobike.com