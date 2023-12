Craft Bike Days 2023

In diesem Jahr fanden die Craft Bike Days bereits zum vierten Mal in Folge statt. Insgesamt 40 Marken aus 6 verschiedenen Ländern kamen diesmal zum Erfahrungsaustausch und zur Präsentation ihrer Showbikes ins Lenkwerk nach Bielefeld. Dort wurden in verschiedenen Bereichen, wie Gravel, Enduro oder E-MTB, Bikes mit einzigartigem Design und innovativem Lösungsansatz präsentiert, die sich vom Massenmarkt unterscheiden.Die Veranstaltung, welche von DT Swiss in Kooperation mit MTB-News ins Leben gerufen wurde und vom Ergonomie-Spezialisten Ergon unterstützt wird, richtet sich in erster Linie an junge Unternehmen, die in Sachen Unternehmergeist und Handwerkskunst einen klaren Gegenpol zu den Großen der Branche darstellen. Ziel der Veranstaltung ist es, Marken mit hoher Innovationskraft zusammenzubringen und den aktiven Austausch zwischen diesen Unternehmen zu fördern. Und so wurde in entspannter Atmosphäre zwei Tage lang über aktuelle und zukünftige Trends der Branche diskutiert, debattiert und philosophiert.Traditionell wurde auch in diesem Jahr von den teilnehmenden Marken das «Bike of the Show» gewählt. Mit einem eindeutigen Ergebnis von mehr als 20 Prozent der Stimmen fiel die Wahl auf Falkenjagd.Erstmals verlieh Ergon den Sonderpreis für das beste Newcomer-Bike. Damit sollen vor allem neue Firmen, neue Gesichter und Innovationen gewürdigt werden. Verdienter Gewinner der Abstimmung wurde Quirk Cycles aus Großbritannien.Für die Berichterstattung rund um das Event waren auch diesmal MTB-News und Rennrad-News zuständig, die interessierten Lesern alle Informationen in Form von Videos, Fotos und Texten zur Verfügung stellen.Immanuel Seeger (DT Swiss) zeigt sich als Initiator mit der Entwicklung der Craft Bike Days sehr zufrieden.„Bereits nach der ersten Durchführung zeigte sich, dass die ursprüngliche Idee auf große Resonanz stößt. Besonders freut uns, dass das Interesse der Teilnehmer der letzten Veranstaltung erhalten werden konnte und gleichzeitig neue Marken hinzugekommen sind. Das trägt dem ursprünglichen Gedanken Rechnung, den Austausch zu fördern, von dem viele Marken profitieren.“Ingo Kahnt, Marketingleiter und Geschäftsführer von Ergon hielt einen Vortrag über Erfolgsmessung im Marketing und zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Veranstaltung.„Es freut uns zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Teilnehmer bei der Sache waren und ich hoffe, dass wir mit unseren Vorträgen und Workshops diesen vorwiegend jungen, innovativen Firmen helfen konnten, sich auf ihre anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Darüber hinaus“, so der Marketingexperte, „sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit Ergon als einem der Förderer dieses Events, den Preis für das innovativste Newcomer-Bike überreichen durften. Ich freue mich jetzt schon auf die Craft Bike Days 2024.“Framebuilder und innovative Marken sind willkommen, sich für eine Teilnahme 2024 bei DT Swiss zu melden: marketing@dtswiss.com