Cover & Carry Bag von Ca Go

Die praktische Tragetasche für lose Gegenstände – schützt die EPP-Cargobox passgenau vor Schmutz und Beschädigung.So wird die Ca Go Cargobox noch praktischer: Die Cover & Carry Bag ist eine geräumige Tragetasche, die maßgenau in die Box des FS200 Life passt und den Innenraum vor Schmutz und Beschädigungen schützt. Mit wenigen Handgriffen lässt sie sich werkzeugfrei in der Cargobox befestigen und fasst bis zu 200 Liter (70 kg in der Box und 22 kg als Tragetasche). Auch als Einkaufstasche im Supermarkt macht sie eine gute Figur, denn sie lässt sich ebenso passgenau im Einkaufswagen platzieren. Darüber hinaus ist die Cover & Carry Bag superleicht zu reinigen und kann einfach platzsparend zusammengerollt werden, wenn sie mal nicht benötigt wird. Checkt dazu auch einfach mal das• Bietet Schutz vor Schmutz und Beschädigungen im inneren der EPP-Cargobox• Praktische Tragetasche für lose Gegenstände• Stabile Griffe für guten Tragekomfort• Mit wenigen Handgriffen werkzeugfrei an der EPP-Cargobox zu befestigen• Kompatibel u.a. mit dem Ortho-Safety-Collar• Wasserfestes Material (Nähte nicht versiegelt)• 200 Liter Fassungsvermögen• Max. Belastung: (70 kg in der Box, 22 kg als Tragetasche)• Passt genau in den Einkaufswagen• Platzsparend zusammenrollbar• Leicht zu reinigen• Ab sofort im Fachhandel erhältlich – UVP: 99,95 Euro.Weitere Informationen unter www.cagobike.com