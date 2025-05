Comfort for Everyone

Probleme mit den Händen sind bei Radfahrer*innen immer noch weit verbreitet – gerade bei mittleren und langen Touren. Dabei ist das Problem in den meisten Fällen einfach zu beheben – mit der Wahl des richtigen Griffes.



Die Modelle der neuen GP Evo-Griffserie lassen Beschwerden in den Händen, Fingern und Unterarmen gar nicht erst aufkommen. Die in zwei Größen perfekt an die Hand angepasste Flügelform der GP Evo-Griffe sorgt für nahezu vollständigen Formschluss zwischen Hand und Griff. Sie verhindert darüber hinaus das Abknicken des Handgelenks, verbessert die Druckverteilung spürbar und beugt so durch Entlastung des Ulnarnervs Taubheitsgefühlen wirksam vor. Die neuen vibrationsgedämpften Barends des GP2 Evo und GP3 Evo ermöglichen es, die Handposition sowie die Oberkörperhaltung zu variieren und sorgen somit für Entspannung in den Händen, den Armen und dem Rücken – auf jeder Tour und jederzeit.



Nachdem der GP1 Evo bereits seit einiger Zeit auf dem Markt ist, wurden jetzt auch die Barend-Modelle GP2 und GP3 weiterentwickelt und nahezu alle Aspekte verbessert. Der neue GP2 Evo und GP3 Evo überzeugt mit exzellenter Druckverteilung, bestem Langstreckenkomfort und höchster, schadstofffreier Materialqualität.



Das völlig neu überarbeitete Zwei-Finger-Barend beim GP2 Evo und das Drei-Finger-Barend beim GP3 Evo lässt sich nicht nur unabhängig vom Griff individuell ausrichten und ermöglicht durch alternative Greifpositionen eine spürbare Entlastung der Hände und des Rückens. Für zusätzlichen Komfort sind die Barends außerdem vollständig mit rutschfestem Gummi ummantelt, was Vibrationen dämpft und das Fahrgefühl verbessert.



Sowohl den GP2 Evo als auch den GP3 Evo gibt es auch in der, wegen ihrer angenehmen Haptik, beliebten BioKork-Ausführung.



Im Übrigen ist der gesamte Produktionsprozess der GP1 Evo-Griffe nahezu abfallfrei.



Die SGS*-geprüften, schadstofffreien, medizinischen LongLife-Gummi-Compounds folgen allerhöchsten Gütestandards und sind einzigartig bei Fahrradgriffen. Dies ist besonders wichtig für Tourenfahrer*innen, da die Hände oft ohne Handschuhe über Stunden im direkten Hautkontakt stehen.



*Die SGS-Gruppe ist ein weltweit führendes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Zu ihr gehören die SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, die SGS-TÜV Saar GmbH, die SGS Analytics GmbH und die SGS Germany GmbH.



Und hier noch einmal die wichtigsten Merkmale der GP Evo-Griffserie:



Das Komfort-Original – millionenfach bewährt



Die Ergon GP-Serie ist weltweit die Referenz bei Flügelgriffen, millionenfach bewährt und prämiert mit unzähligen Testsiegen und Auszeichnungen.



Optimale Druckverteilung



Die große, an die Handergonomie angepasste Auflagefläche verteilt den Druck optimal. Der Ulnarnerv wird entlastet, der Komfort gesteigert.



Flügel stabilisiert das Handgelenk



Der ergonomische Flügel schützt vor einem Abknicken des Handgelenks. Taubheitsgefühle, Kribbeln und Schmerzen werden so verhindert.



In jeweils zwei Größen erhältlich



Small (S) für Handgrößen 6,5 - 8,5 / Greif-Umfang: 92 mm und Large (L) für Handgrößen 8,5 - 10,5 / Greif-Umfang: 102 mm

