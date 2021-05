Clever und Smart

Tubolito startet mit einer Weltneuheit die Bike-Saison! Denn der neue Tubo-MTB PSENS ist der erste smarte Fahrradschlauch am Markt. Mit Hilfe eines integrierten Sensors kann der Reifendruck per App auf dem Smartphone angezeigt werden.Der Tubo-MTB PSENS ist mit solch einem NFC-Chip ausgestattet und kann damit den Luftdruck im Reifen jederzeit auf ein Zehntel Bar genau bestimmen. Und das Beste – der Chip, der im Schlauch in der Nähe des Ventils angebracht ist, benötigt dazu keine Batterie, denn er kann Strom per Induktion vom jeweiligen Smartphone, mit welchem der Druck ausgelesen wird, beziehen.Zur Messung einfach nur das Smartphone mit gestarteter Tubolito-App in etwa drei Zentimeter Entfernung an den Chip halten – nach wenigen Sekunden wird der Reifendruck in Bar und PSI angezeigt. Die Tubolito-App ist bereits im App Store für iOS erhältlich, eine Android-Version folgt im Sommer 2021. Alle iPhones ab Modell 7 unterstützen die NFC-Funktion.• Erster smarter Fahrradschlauch der Welt• NFC-Chip ist im Schlauch in der Nähe des Ventils integriert• Einfaches, batterieloses Messen des Luftdrucks per Tubolito-App• Handy mit gestarteter App einfach in die Nähe des Chips halten• Messvorgang dauert nur wenige Sekunden• Druck wird auf ein Zehntel genau in Bar und PSI angezeigt• Chip benötigt keine Batterie• Einfache Montage• Erhältlich für 27,5“- und 29“-Laufräder und Reifenbreiten von 1,8“- 2,5“• Gewicht: 90 g (27,5″), 93 g (29″)• Material: Thermoplast• UVP: 44,95 EuroHier könnt ihr euch direkt die kostenlose Tubolito-PSENS-App herunterladen, die Android-Version ist ebenfalls in Kürze verfügbar: Download Weitere Informationen unter: www.tubolito.com