Ca Go erweitert Vertrieb auf Partner- und Händlermodell

Bislang wurde das FS 200 von Ca Go ausschließlich in einem Partnermodell vertrieben, das die Vorteile von Direkt- und Vor-Ort-Vertrieb vereint. Zum 01.12.21 erweitert die Ca Go Bike GmbH ihr Vertriebsmodell zusätzlich um ein klassisches Händlermodell …



Ca Go blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. Die RTi Gruppe hat mit dem FS 200 ein E-Lastenrad im Markt platziert, das den Anspruch an Fahrzeuge dieser Gattung in entscheidenden Bereichen nach oben verschoben hat. Insbesondere das umfassende Sicherheitskonzept überzeugt Tester wie Nutzer. Zudem bewährt sich das Rad im Alltag durch Langlebigkeit und Wartungsarmut sowie einfaches Handling.



Vertriebsseitig geht Ca Go seit dem Marktstart ebenfalls neue Wege. Das Servicepartner-Konzept ist ein innovativer Hybrid aus Direktvertrieb und Stationärem Handel. Hierbei kauft der Kunde zwar direkt bei Ca Go das Fahrzeug, dem Partner vor Ort kommt aber eine wichtige Bedeutung zu. So erfolgen Beratung und Probefahrt beim Partner im Laden, der Kunde bestellt dann aber online im komfortablen Konfigurator bei Ca Go direkt. Die Auslieferung und der Service werden dann wieder vom Servicepartner übernommen, der hierfür eine attraktive Vergütung erhält. Dieses Modell überzeugt insbesondere durch Einsparung der aufwändigen Lagerhaltung und -finanzierung.



Ab 1. Dezember 2021 erweitert Ca Go das Vertriebsmodell zusätzlich um ein klassisches Handelsmodell. Dabei bezieht der Händler die Fahrzeuge bei Ca Go und verkauft sie in eigenem Namen an Endkunden. Gerade Fahrzeuge in dieser Preisklasse sind für Händler hoch attraktiv. Das Händlermodell ist vor allem für kapitalstärkere Fahrradhändler interessant, die stark in der lokalen Marktbearbeitung sind.



Beide Vertriebsmodelle sind ein Bekenntnis zum lokalen Fahrradhandel und stellen die Grundlage für den Ausbau der Marktanteile im Jahr 2022 dar.

