Ca Go FS200 Vario: Beeindruckend variabel - beruhigend sicher

Der Koblenzer Lastenradexperte Ca Go stellte letzte Woche auf der Eurobike 2022 sein zweites Modell vor. Nach dem erfolgreichen Start des FS200 Life, steht jetzt das Modell FS200 Vario auf der Bühne …



Das FS200 Vario richtet sich an anspruchsvolle Lastenrad-Fahrerinnen und Fahrer mit dem Fokus auf vielfältige Transportaufgaben. So verfügt das neue Modell über zahlreiche clevere Details, die die Alltagstauglichkeit auf ein neues Niveau heben. Ausgangsbasis ist die Ladefläche aus Foamlite®, die über zahlreiche integrierte Aussparungen, Streben und Klemmschellen verfügen, die eine perfekte Ladesicherung bieten. Zudem gibt es im Zubehör einige ‚Ladehelfer‘, die besonders herausstechen. Mit dem Organizer-Set lässt sich die Ladefläche auf dem Grundformat der beliebten Euroboxen variabel einteilen. So können ‚Güter‘ unterschiedlichsten Formats optimal gesichert werden. Mit den Top-Rails bietet Ca Go eine zusätzliche Längstraverse die in Verbindung mit den serienmäßigen Cross-Bars auch höhere Gegenstände vor einem Umfallen sichern lässt. Und mit dem attraktiven Vario-Soft-Set wird wertvolles Ladegut vor ungewünschten Wettereinflüssen und Einblicken geschützt. Alles in allem sucht das FS200 Vario in seiner Vielseitigkeit seinesgleichen.



Top ausgestattet und extrem vielseitig

Das FS200 Vario bietet darüber hinaus die gleiche überzeugende Grundausstattung wie das FS200 Life. Angefangen beim Bosch Performance CX Cargo Line Motor mit Bosch PowerTube 625 Wh Akku. Damit erzielt das FS200 Vario Reichweiten bis zu üppigen 125 Km. Der wartungsarme Gates Riemen inkl. Riemenspanner und die enviolo AUTOMATiQ Nabenschaltung bieten alles was das E-Lastenrad-Leben angenehmer und langlebiger macht. Besonders überzeugt aber das Sicherheitskonzept der Koblenzer. Der extrem niedrige Schwerpunkt macht nicht nur das Fahrverhalten besonders angenehm, sondern sorgt auch im Stand und beim Rangieren für mühelosen und sicheren Betrieb. Die großdimensionierte Magura Scheibenbremsanlage verzögert das FS200 Vario effektiv. Die Sicherheits-Seilzuglenkung mit doppelter Zugführung sorgt für agiles Handling und ermöglicht einen Wendekreis von nur 2,25m. Die vielen durchdachten Details und die überaus reichhaltige Ausstattung schaffen reichlich Reserven für Transportaufgaben, für die man bislang ein Auto benötigte.



Ca Go geht auch beim Versand des FS200 Vario neue Wege. Händler und Kunden erhalten ihr Rad komplett Endmontiert. Das sichert die hohe Qualität und reduziert den Aufwand beim Fachhändler. Zudem geschieht der Versand komplett verpackungs- und abfallfrei – wiederum ein Novum in der Radindustrie.



Ca Go – Für deine wertvollste Fracht



Technische Daten:

- Bosch Performance CX Cargo Line Motor

- Bosch PowerTube 625 Wh Akku

- Abschließbarer Battery-Safe (DualBattery Ready)

- Bosch Kiox Display

- Magura Scheibenbremsen

- Enviolo AUTOMATiQ Nabenschaltung

- Gates Riemenantrieb

- SUPERNOVA Lichtanlage mit Fernlicht

- Ergon Sattel

- Ergon Griffe