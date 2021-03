Aktiv gegen Rückenschmerzen

Bei der Initiative des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. dreht sich dieses Mal alles um die Rückenschule 2.0. Dabei handelt es sich um ein wissenschaftlich fundiertes, alltagsnahes Maßnahmenpaket zur ganzheitlichen Prävention und Linderung von Rückenschmerzen – in diesem Jahr Corona-bedingt in passenden Formaten, komplett digital. Im Rahmen der Woche der Rückengesundheit (15. - 19. März) stellen namhafte Experten Betroffenen und interessierten Laien an fünf Themenabenden in Live-Vorträgen und Workshops alltagstaugliche Tipps, lizenzierte Programme und Konzepte zur Rückengesundheit vor.Die Leiterin der Ergonomie Abteilung bei Ergon und passionierte Mountainbikerin, Janina Haas, erklärt in einem Videobeitrag worauf es beim Radfahren in punkto Rückengesundheit zu achten gilt und stellt die einzigartigen rückenschonenden Vorteile der Ergon Core-Sättel vor:Wer sich unteranmeldet, erhält während der Themenwoche regelmäßige Reminder sowie eine tägliche Themenvorschau …• Alltagsprodukte im Fokus der Rückengesundheit• Faszienachtsamkeit, Faszienfit-Übungen und Eigenbehandlungsformen• Instabiles Training gegen den Rückenschmerz!• Stabilität bringt Mobilität – mit Gabi Fastner• Rückenfit mit Pilates und YogaErgon Core-Sättel, Griffe ein Rucksack und die Fitting Box von Ergon wurden vom AGR e.V. als rückengerechte Alltagsprodukte klassifiziert. Dies ist kein Zufall, denn Ergon sieht sich in erster Linie als Problemlöser für Radfahrer, getrieben von dem Gedanken, die Schnittstellen zwischen Mensch und Bike so zu optimieren, dass Radfahren besonders viel Spaß macht. Da auch Fahrradfahrer oft unter Rückenschmerzen leiden, nimmt die Entwicklung von besonders rückenschonenden Produkten, so wie zum Beispiel die Core-Sattelserie mit ihrem ergonomischen Kern aus Infinergy® von BASF, einen sehr hohen Stellenwert im Denken und Handeln der Marke Ergon am Firmenstandort in Koblenz ein.Seit 25 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. der Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels „Geprüft & empfohlen“, mit dem besonders rückenfreundliche Alltagsgegenstände ausgezeichnet werden können.Weiterführende Informationen zum Gütesiegel gibt es unter