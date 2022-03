Aero ohne Ende

Jetzt neu bei Ergon – CRT Arm Pads für beste Druckverteilung und Langstrecken-Performance im Kampf gegen die Uhr. Passend für Ergo- oder Race-Armauflagen von Profile Design®.Voller Fokus aufs Rennen. Top-Performance, höchster Komfort, maximale Dämpfung, ideale Druckverteilung: Die Ergon-Pads für Armauflagen von Profile Design® ermöglichen es den Athlet*innen, beim Zeitfahren und Triathlon über viele Stunden die perfekte Aero-Position zu halten. Der OrthoCell®-High-End-Schaum in den Pads verhindert Druckbeschwerden und dämpft Vibrationen spürbar. Die rutschhemmende Oberfläche hält die Unterarme immer in der optimalen Position – sodass die Sportler*innen sich voll auf ihr Rennen konzentrieren können.• Herausragende Druckverteilung über Stunden in der Aero-Position dank OrthoCell®-High-End-Schaum• Dauerhaft haltbar, sehr leicht und vibrationsdämpfend• Zwei Varianten, passend für die Ergo- oder Race-Armauflagen von Profile Design®• Antirutsch-Oberfläche für mehr Sicherheit• Ventilationskanäle gegen Hitzestau• UVP: 39,95 Euro