AERON/TPU launcht high-performance-Fahrradschläuche mit Aluminium-Ventil

Der Ventilkern kann herausgeschraubt werden

Ventilverlängerungen können montiert werden (tauglich für Hochprofilfelgen!)

stabiler als Kunststoff-Ventile

temperaturbeständiger

witterungsbeständiger

haltbarer

Das Gewinde am Ventilschaft gewährleistet besten Halt für Luftpumpenköpfe

AERON/TPU, die neue Marke der RTI Sports Group (Ergon-Sättel und -Griffe), stellt auf der diesjährigen COREbike-Messe vom 23. bis 25. Februar in Towcester, zusammen mit dem Distributionspartner Extra UK, weltweit erstmalig seine neuen high-performance-Fahrradschläuche vor. Das Highlight der neuen Schläuche werden die Premium-Produkte der AERON/TPU SuperLite Race-Serie sein, die – ebenfalls erstmalig auf der COREbike vorgestellt – mit Aluminium-Presta-Ventilen ausgestattet sind.Die Vorteile eines Aluminium-Ventilschafts:Mit den SuperLite Race-Schläuchen von AERON/TPU für Rennräder, Mountain- und CX/Gravelbikes, spricht das Unternehmen aus Koblenz/Deutschland vor allem diejenigen sportlichen Radfahrer an, die ihre Leistung auf dem Bike optimieren wollen.Die AERON/TPU SuperLite Race-Modelle überzeugen mit sehr niedrigem Gewicht, geringem Rollwiderstand, extrem kleinem Packmaß und hohem Pannenschutz.Gewicht der AERON/TPU SuperLite Race-Modelle mit Aluminium-Ventilschaft:Road SuperLite Race, 23-28 Millimeter, Presta Valve 42:21 GrammMTB SuperLite Race, 1,7’’-2,5’’, Presta Valve 42:40 GrammCX/Gravel SuperLite Race, 32-52 Millimeter, Presta Valve 42:30 GrammDie AERON/TPU-Schläuche der SuperLite Race-Serie mit Aluminium-Ventilschaft werden in verschiedenen Breiten mit Ventillängen von 42, 60 und 85 Millimetern im April verfügbar sein.Die preiswerteren Modelle mit 42 Millimeter-Kunststoff-Ventilschäften (Presta Valve) werden ab Mai verfügbar sein. Ventile mit 65 und 80 Millimeter sind ab Juli erhältlich.AERON/TPU konzentriert sich mit größter Hingabe auf die Entwicklung und Produktion von hochmodernen TPU-Fahrradschläuchen. Dabei ist unser Ziel, weltweit die besten Schläuche für jede Art von Anwendung anzubieten. AERON/TPU ist die neue Marke der RTI Sports Group in Koblenz/Deutschland und Pionier in Produktion, Entwicklung und Vertrieb von TPU-Schläuchen. „Airtube Engineering“ bezeichnet den Anspruch TPU-Schläuche punktgenau auf den Einsatzzweck hin zu entwickeln, zu testen und stetig zu verbessern. Dabei bietet der Werkstoff TPU gegenüber herkömmlichen Butyl-Schläuchen ausschließlich Vorteile und läutet eine neue Ära in der Produktion von Fahrradschläuchen ein. In Kooperation mit einem der marktführenden Hersteller von TPU-Verbundwerkstoffen weltweit, ist es AERON/TPU gelungen, mittels neuer Produktions-Technologien, Testverfahren und Qualitätskontrollen, die Leistungsfähigkeit von TPU-Fahrradschläuchen auf ein neues Level zu heben.