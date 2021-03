TV-Lowboard mit Edelstahl-Säule für Smart-TVs bis 65"

Roterring Möbelmanufaktur GmbH

Die Roterring Möbelmanufaktur GmbH ist ein Hersteller von wohnraumfreundlichen und soliden HiFi-Möbeln - Made in Germany.

Formschöne und moderne TV-Möbel oder Lowboards unterstreichen Ihr Verständnis für modernes Wohnen.

Passende Möbelergänzungen, wie Wandregal, Vitrine, Winkelboard mit LED-Beleuchtung und Couchtisch vervollständigen das Ensemble.

Medienmöbel mit Aktivlautsprechern von den Lautsprecherexperten von Nubert bieten klare Stimmen und einen satten Sound für jeden Film- und Fernsehenthusiasten.

Aber auch Musikliebhaber kommen in den Genuss eines sich vom Möbel lösenden Klangbildes.

Roterring bietet eine Vielzahl an individuellen Möbeln und interessanten Lösungen, wie auch Möbel nach Maß.

Roterring steht für Möbel direkt vom Hersteller, einer hochwertigen Verarbeitungsqualität und einen top Preis-Leistungsverhältnis.

Unser Motto lautet: Dein Zuhause - Dein Möbel