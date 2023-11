People of Action - Rotary Clubs machen durchschnittlich sechs soziale Projekte

Rotary und Rotaract Clubs helfen, wo immer es geht. Pro Jahr machen sie durchschnittlich 7000 Sozialprojekte. Das ist das Ergebnis einer Erhebung unter den 1100 Rotary und 190 Rotaract Clubs im Frühjahr 2023 in Deutschland. Das bedeutet, dass jeder Club durchschnittlich fast sechs Sozialprojekte pro Jahr durchführt. Die finanzielle Leistung der Rotary Clubs in Deutschland beläuft sich auf etwa 32 Mio. Euro im Jahr, die Projekte der Rotaract Clubs machen zusätzlich etwa 600.000 Euro aus. Pro Rotary Club macht dies 29.000 Euro, pro Rotaract Club 3150 Euro pro Jahr.Der Dienst an der Gesellschaft, kurz Gemeindienst, ist zentrales Ziel von Rotary, sowohl in lokalen wie internationalen Projekten. Die Mitglieder von Rotary und Rotaract leisten zudem praktische Hilfe, jedes Jahr etwa 177.000 Hands-on-Stunden. Jedes Rotaract Clubmitglied leistet im Jahr durchschnittlich 7,3 Stunden in den sozialen Projekten im Vergleich zu 2,7 Stunden bei den Rotary Mitgliedern.Ohne die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wären diese Leistungsdaten mit hoher Wahrscheinlichkeit größer ausgefallen. Nach Angaben der Clubs sind wegen Corona Projekte mit einem Volumen von ca. € 4 Mio. verschoben oder abgesagt worden. Würde man diese mögliche Leistung addieren, käme man auf eine Volumen von 36,6 Millionen Euro für ein Jahr.Zugleich lassen sich die ehrenamtlich geleisteten Einsätze einrechnen. Würde man die 177.000 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit mit dem Mindestlohn berechnen, kämen weitere 2,1 Millionen Euro hinzu. In der Summe beliefe sich die Leistung von Rotary und Rotaract in einem Jahr ohne Corona-Einschränkungen somit also auf 38,7 Millionen Euro.Walther Wever, der Vorsitzende des Deutschen Governorrats von Rotary, sagte: „Erstmals haben wir für Rotary damit einen Messpunkt für die Sozialbeitrag unserer Organisation. Ich danke den 57.000 Rotary und den 3300 Rotaract Mitgliedern in Deutschland für ihren großartigen ehrenamtlichen Einsatz. Wir sind froh, dass wir immer wieder Lösungen für eine große Zahl von sozialen Problemen finden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren unsere Leistung auf diesem Niveau halten und hoffentlich noch ausbauen können.“Julian Seethaler, Vorsitzender des Rotaract Deutschland Komitees, sagte: „Als Jugendorganisation von Rotary sind wir vor allem mit praktischem Engagement im Einsatz. Die gesellschaftlichen Herausforderungen erfordern Antworten, das erkennen gerade die junge Leute. Ich bin froh, dass Rotaract in Deutschland ein attraktives Angebot für junge Erwachsene ist, die zum Helfen bereit sind und die praktisch anpacken wollen.“