Meine Reise für EndPolio

„Ganz viel ist erreicht im weltweiten Kampf gegen die Kinderlähmung (Poliomyelitis) und deshalb lohnt es, den Kampf gegen diese tödliche Krankheit energisch fortzusetzen.“ Der Polio-Sprecher von Rotary in Deutschland, Christian Schleuss, freut sich auf den Besuch von Bashar Asfour, einem Überlebenden der Polio-Infektion, der von Ende August bis Mitte Oktober in Deutschland und fünfzehn anderen Ländern Europas die Botschaft verbreiten wird: „End Polio Now“.Die ehrgeizige Tour von Asfour, ein Unternehmer aus Amman in Jordanien, beginnt am 31. August in Berlin. Mit einem Elektro-Fahrzeug besucht er in 52 Tagen 39 Stationen in 16 Ländern, was schätzungsweise mehr als 12.000 Kilometer Strecke bedeutet. Im Uhrzeigersinn geht es u.a. über Holland, Belgien, Schweiz und Österreich über Italien, Griechenland und die Türkei und dann nach Norden über den Balkan wieder nach Deutschland.Die örtlichen Rotary Clubs, die auf Asfours Route liegen, werden publikumswirksame Veranstaltungen organisieren, damit viele Menschen von der Notwendigkeit zum weiteren Kampf gegen die Infektionskrankheit erfahren. In Europa ist sie dank einer hohen Impfquote seit mehr als 20 Jahren ausgerottet, auch in den meisten anderen Regionen der Welt gibt es keine neuen Fälle mit dem Wild-Polio-Virus mehr. Einige wenige Neuerkrankungen werden hingegen weiterhin in Pakistan und Afghanistan verzeichnet.Das Leben von Bashar Asfour ist bestimmt von der Polio-Erkrankung. Nach der Infektion im Babyalter hatte er viele Jahre Symptome wie Muskelschwäche, Sprachstörungen und Gliederschmerzen. Zahlreiche Operationen im Jugendalter sorgten nur bedingt für Abhilfe. Mit großer Willenskraft erreichte er es, die Einschränkungen weitgehend auszugleichen und in Amman ein erfolgreicher Unternehmer zu werden.Heute, im Rentenalter, hat er sich zum Ziel gesetzt, den Kampf gegen die Erkrankung mit seinen Auftritten in ganz Europa zu unterstützen. „Meine Reise ist als ein kleiner Beitrag gedacht, um den Neugeborenen in Zukunft dieses Leiden zu ersparen.“Asfour ist seit 1996 Mitglied bei Rotary. Rotary International finanziert die weltweite Polio-Kampagne jährlich mit 150 Millionen Dollar. Die von der Weltgesundheitsorganisation und anderen Institutionen koordinierte Kampagne (Global Polio Eradication Initiative) sorgt jedes Jahr für Impfungen von Millionen von Kindern in Ländern mit nicht voll entwickelten Gesundheitssystemen.Auf seiner Reise wird Bashar auch mit zahlreichen Vertretern von Gesundheitsbehörden zusammen treffen und für die Fortsetzung der Polio-Kampagne werben. Die staatlichen Beiträge zur Polio-Kampagne belaufen sich auf Zusagen von mehr als 2,5 Milliarden Dollar für die nächsten Jahre, müssen aber jedes Jahr neu in den Regierungshaushalten beschlossen werden. Die Bundesregierung hat für für dieses Jahr 37 Millionen Euro bereitgestellt und ist damit einer der größten staatlichen Unterstützer. Die Mitglieder von Rotary in Deutschland, Schweiz und Österreich haben in den vergangenen Jahren jeweils mehr als zwei Millionen Euro an Spenden aufgebracht, die über Rotary International in das globale Polio-Programm gehen.Zum Ende seiner Tour durch Europa wird Asfour beim Welt-Poliotag von Rotary am 21. Oktober in Chemnitz auftreten und über das Ergebnis seiner Besuche berichten. „Wir streben das weltweite Ende von Polio an. Wenn die Botschaft von Bashar bei den Menschen ankommt und die Zuhörer beherzt spenden, werden wir diesem Ziel wieder einen Schritt näher kommen“, sagt Christian Schleuss.