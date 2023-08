ROSE präsentiert: Flatbar-Urban-Gravel-Bike aus Stahl: Modulares Konzept für Individualisten

ROSE Bikes feiert mit dem Launch des neuen Flatbar-Urban-Gravel Bikes HOBO ein Comeback für den Stahlrahmen und gibt dem klassischen Rahmenmaterial wieder einen Platz im ROSE Bike-Portfolio. Der Bocholter Fahrradhersteller präsentiert das neue HOBO in drei Ausstattungsvarianten ab 1.599 Euro und in vier Größen und drei Farben. Das Highlight zum Launch liegt in einem auf 500 Stück limitierten Modell mit elektronischer SRAM Rival eTap AXS XPLR 12fach Schaltgruppe und spektakulärer Marmor-Optik für 2.999 Euro. Besonders hervorzuheben ist die Modularität des Konzeptes, das sich durch ein breites Spektrum an eigens entwickeltem Zubehör stark individualisieren lässt.Das HOBO ist aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Stahl ein Fahrrad, das bei allem mitmacht. Der Rahmen wird aus 25CRM04 Stahl hergestellt und ist leicht zu recyclen. Das sollte allerdings lange dauern, denn Stahl ist langlebig und bietet ein unverfälschtes, ehrliches Fahrerlebnis. Neben seiner Robustheit versprüht das HOBO durch seine klassische Formgebung echte Retro-Vibes und sticht aus der Masse der Aluminium- und Carbon-Bikes heraus."Das HOBO kennt keine Grenzen. Es ist simpel, robust, zeitlos und vielseitig. Wer ein Rad sucht, das zwischen Betondschungel und Wildnis souverän eine gute Figur macht, der ist angekommen.“ Anatol Sostmann, Director Product & BrandNicht nur der Rahmen trägt dazu bei, dass das HOBO überall zuhause ist. Der gerade Lenker in 780 mm Breite sorgt für ein intuitives Handling in allen Fahrsituationen und auf jedem Untergrund. Die moderne Carbon-Gabel und die 44 mm breite Gravel-Bereifung spenden massig Komfort und verleihen dem HOBO ein seidenweiches Fahrgefühl. Die Geometrie des HOBO ist sportlich und auf Flatbar optimiert.Erstmalig launcht ROSE ein Fahrrad, das sich durch zahlreiche, eigens entwickelte Zubehörprodukte individualisieren lässt. Das HOBO bietet am Steuerrohr Anschraubpunkte für ein ikonisches Frontrack – das HOBO RACK. Dieses ist in drei Farben „serious black“ (schwarz), „canary“ (gelb) und „bubble gum“ (pink) für 149,95 EURO erhältlich. Das HOBO RACK bietet viel Platz, kann aber auch mit wenigen Handgriffen als kleines Rack verwendet werden. Das große Aluminium-Rack mit einer max. Traglast von 5 kg ist genau auf die Maße der speziell designten HOBO RACK BAG, erhältlich für 99,95 Euro, abgestimmt. Mit der Fahrradtasche, die auch als Rucksack getragen werden kann, können KundInnen den Stauraum ihres Fahrrades erweitern und haben alles, was sie brauchen, gut sortiert im direkten Zugriff. Wer das neue ROSE Stahlrad viel im Alltag fährt, wird von den auf das HOBO angepassten Schutzblechen profitieren. Mit dem HOBO Schutzblechset (39,95 Euro), hergestellt von SKS, kann das Rad für Schmutz und Regen einsatzbereit gemacht werden. Darüber hinaus ist ein Knog Lichtsystem (99,95 Euro) mit passender Halterung für das HOBO RACK erhältlich, womit das HOBO für Nachtfahrten ausgestattet werden kann.Das HOBO ist ab 1.599 Euro und in drei Ausstattungsvarianten erhältlich. Das HOBO Deore für 1.599 Euro und das HOBO GRX810 für 1.799 Euro, erhältlich in den farben „pine green“ (grün) und „maliblue“ (türkis), kommt mit leichten, robusten ROSE G TWENTYFIVE Disc Aluminium Laufrädern und 44 mm breiten WTB Gravel-Reifen. Für diejenigen, die nicht auf die Vorzüge elektronischer Schaltperformance verzichten möchten, kommt das HOBO Rival Tap AXS XPLR als limitierte Ausstattung (500 Stück) für 2.999 Euro in der besonderen Rahmenfarbe „speckled white“ (marmoriert) mit goldenen Logos sowie mit leichten, hochwertigen ROSE G THIRTY Disc Aluminium Laufrädern und 44 mm breiten WTB Gravel-Reifen. Alle Modelle sind ausgestattet mit einem 780 mm breiten Flatbar, ROSE Carbon-Gabel sowie härteverstellbarem Selle Italia Ledersattel und können mit den oben genannten Artikeln je nach Belieben ergänzt werden.Weitere Informationen und alle genannten Produkte findest du hier: https://www.rosebikes.de/...