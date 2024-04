ROSE Bikes präsentiert mit dem neuen BLEND eine hybride Plattform, die als Rennrad und Gravelbike funktioniert

ROSE Bikes

Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die Menschen zu großartigen Erlebnissen mit dem Fahrrad inspiriert. Der Fokus des 580 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Fahrradprodukten, die am Firmensitz entwickelt, assembliert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online- und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breite Produkt- und Serviceangebot ist online und stationär in fünf ROSE Stores in Deutschland von Bocholt und Köln über Berlin bis München sowie an vier Standorten in der Schweiz und bei über 100 Kooperationspartnern erlebbar.

alles anzeigen