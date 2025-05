ROSE Bikes launcht mit dem PDQ AL das neue Allround-MTB

Das PDQ AL ist eine Hommage an die Freiheit, man selbst sein zu können und mit Gewohnheiten zu brechen. Jeans und Sneaker auf dem MTB? Why not. Für den einfachen Start kommt das Rad mit robustem Aluminium-Rahmen und hochwertigen aber gleichzeitig unkomplizierten und wartungsarmen Komponenten. Erhältlich ist das PDQ AL in zwei Ausstattungsvarianten, den Größen XS bis XL und der Farbe „Soil“ ab 1.199 Euro.Der Alu-Rahmen mit geglätteten Schweißnähten und sauberer Zugführung vereint Style und Funktion. In Verbindung mit den 120 Millimetern Federweg der Gabel und komfortablen MTB Reifen kann die Wegstrecke nach den eigenen Vorlieben gestaltet werden – immer mit dem richtigen Maß an Kontrolle und Sicherheit. Die hydraulische Scheibenbremse verzögert zuverlässig, während die 1-Fach MTB Schaltung intuitiv funktioniert. Mit diversen Anschraubpunkten für Zubehör wie Trinkflaschen und Taschen und Platz für Licht, Schutzbleche, Gepäckträger und Fahrradständer kann das PDQ AL ganz individuell an die Gegebenheiten des Alltags angepasst werden.In beiden Ausstattungsvarianten arbeiten Rock Shox Federgabeln – im PDQ AL 1 die Rock Shox Judy Silver und im PDQ AL 2 die Rock Shox Psylo Silver RC. Geschaltet wird im Einstiegsmodell mit einer hochwertigen 12-Gang-Schaltung aus dem Hause Shimano, im teureren Modell mit einer SRAM Eagle Transmission 70, ebenfalls mit 12 Gängen. Zudem ist beim PDQ AL 2 für 1.499 Euro eine Vario-Sattelstütze von e13 an Bord.Das vollständige Presskit findet sich hier zum Download.