REVEAL AL: ROSE präsentiert Einsteiger-Rennrad im neuen Design

Das Aluminium-Rennrad REVEAL AL ist gemacht für schön lange und lange schöne Touren

Mit dem REVEAL AL präsentiert ROSE die Weiterentwicklung ihres beliebten Aluminium-Renners, welches im Markt seit Jahrzehnten unter dem Produktnamen PRO SL bekannt ist. An der bewährten Langstrecken-Geometrie hält ROSE fest. In Sachen Design und Integration macht das neue REVEAL AL einen großen Schritt nach vorn. Es führt die ROSE Design DNA fort und reiht sich durch die verschliffenen Nähte, dem neuen ROSE ALR Vorbau sowie dem modernen Rahmen in Carbon-Optik perfekt in die ROSE REVEAL-Endurance-Familie ein. Die neue Farbgebung der Räder in „matt black“ und „salted caramel“ unterstreicht die Modernität der REVEAL AL Plattform. Insgesamt ist das neue Rennrad in drei Ausstattungsvarianten mit mechanischer SHIMANO 105, Ultegra und – erstmalig für ein ROSE Aluminium-Rennrad – auch mit elektronischer Schaltgruppe, der SHIMANO 105 Di2, verfügbar. Erhältlich ist das REVEAL AL ab 1.849,00 Euro.