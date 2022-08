Familienministerin Lisa Paus besucht Rose Bikes

„Noch vor wenigen Jahren kannten sich beinahe alle Mitarbeitende gegenseitig mit Namen und waren sich zumindest einmal auf dem Weg zur nächsten Tasse Kaffee oder auf Firmenfesten begegnet“, erzählt Thorsten Heckrath-Rose, Geschäftsführer von Rose Bikes. Seine Frau und Geschäftsführerin Stefanie Rose ergänzt: „Heute ist das aufgrund unseres rapiden Wachstums nicht mehr in der Form möglich. Trotzdem möchten wir uns den Charakter eines mittelständischen, in Bocholt ansässigen Familienunternehmens bewahren und mit Hilfe der Erfahrung des Netzwerks ‚Erfolgsfaktor Familie‘ noch mehr Lösungen für die ideale Vereinbarkeit von Familie und Beruf finden.“Die Personalabteilung unter der Leitung von Jeannine Theißen, Head of Human Resources, wurde durch Informationsmaterial der DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) auf das Unternehmensnetzwerk aufmerksam. „Wir haben schon vorher zahlreiche Maßnahmen ergriffen und, wann immer es nötig wurde, individuelle Lösungen gefunden, wenn Mitarbeiter zum Beispiel ihre Angehörigen pflegen, Stunden kürzen oder auf andere spontane Änderungen im familiären Umfeld reagieren mussten“, so Theißen. Die Mitgliedschaft erleichtere diese Aufgaben deutlich. Diese Erfahrungen hat sich Ministerin Lisa Paus bei ihrem Besuch im direkten Austausch mit Mitarbeitenden bei Rose bestätigen lassen.Rose Bikes kann nicht nur vom Netzwerk lernen, sondern für andere Mitglieder außerdem guten Input geben, denn in vielen Bereichen unterstützt die Bike Brand schon jetzt ihre Mitarbeitenden.Der Schlüssel sei dabei– zum ersten bei der Einteilung der Arbeitszeit: Denn bei Rose gibt es in den Bereichen, die es ermöglichen, keine Kernarbeitszeit, sodass jede/r Mitarbeitende seinen Arbeitstag auf familiäre Gegebenheiten anpassen kann.Die Flexibilität dehnt sich außerdem auf den Ort aus. Sofern möglich, ist, ob aus dem Homeoffice oder von Unterwegs, gängig und sei sehr beliebt.Rose geht mit Mitarbeitenden persönlich ins Gespräch, wenn es um dieoder dengeht, denn diese Situationen bedürfen oft individueller Lösungen.Neu bei Rose startet jetzt ein Pilotprojekt fürin Zusammenarbeit mit JUSA Bocholt – zunächst wochenweise, mit dem Ziel, das Programm in Zukunft weiter auszubauen, um Eltern die Organisation der Schul- und Kindergarten-Schließzeiten zu erleichtern.Um als familienfreundlicher Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, muss ein Unternehmen in den Austausch mit Mitarbeitenden gehen, deren Bedürfnisse verstehen und in Maßnahmen umwandeln. Rose Bikes arbeitet kontinuierlich an dieser Aufgabe und freut sich über die Auszeichnung zum 8.000sten Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“.