BLACK LAVA TR – Be where life takes you.

Mit dem Launch des BLACK LAVA TRs verspricht die ROSE BIKES GmbH eine perfekte Kombination von Stil, Leistung und Komfort für den Alltag. Das neue Trekkingbike besticht durch frische Farben, die das edle Rahmendesign der BLACK LAVA Familie ergänzen. Der Fahrradhersteller aus Bocholt präsentiert dabei neue Features wie eine Federgabel und gefederte Sattelstütze für noch mehr Komfort und darüber hinaus. Zusammen mit der erstklassigen Performance der Shimano Cues, wird das Bike zum perfekten Begleiter für Pendler als auch Langestreckenfahrer und ist bereit, sich allen Herausforderungen des täglichen Lebens zu stellen. Erhältlich ist das BLACK LAVA TR in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten, mit jeweils zwei Rahmenformen in zwei verschiedenen Farben und vier Größen ab einem Verkaufspreis von 1.399 Euro.Das BLACK LAVA TR ist die Antwort auf alle Herausforderungen des urbanen Lebens. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einem spontanen Einkauf oder doch bei einer längeren Tour im Feierabend, das Bike lässt dich nicht im Stich. Ausgestattet mit einer Shimano Cues und robusten Reifen von Continental oder Schwalbe bietet es ein souveränes Fahrverhalten im schnellen Straßenverkehr. Darüber hinaus punktet das Trekkingbike mit zahlreichen Komfortfeatures, wie Federgabel und gefederter Sattelstütze. Das ansprechende Design des BLACK LAVA TR wird durch die Farbvarianten "Matt Black" und "Matt Light Blue" unterstrichen, die perfekt zur sportlichen Rahmengeometrie passen. Die Zugintegration trägt zum cleanen Look bei und machen es zum idealen Begleiter für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen und Wert auf Stil, Funktionalität und Abwechslung legen.Das Black Lava TR ist ab sofort in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich. Wer auf der Suche nach einem alltagstauglichen Komfortpaket für kleines Geld ist, entscheidet sich für das BLACK LAVA TR 1. Dieses Modell verkauft ROSE zum Einstiegspreis von 1.399 Euro. Alle Modelle der Plattform sind mit robusten SKS Schutzblechen und StVZO-konformer Beleuchtung ausgestattet. Zusätzliche Features wie ein Racktime Gepäckträger und das integrierte Rahmenschloss von AXA sorgen für Flexibilität im täglichen Gebrauch. Auch mal Abseits fester Straßen unterwegs zu sein, ist mit dem BLACK LAVA TR 2 möglich, das ab 1.699 Euro erhältlich ist. Dank der individuell anpassbaren ROCK SHOX Paragon Gold Federgabel bleibt auch bei holprigen Wegen ein angenehmes Fahrgefühl. Das BLACK LAVA TR 3, das High-End-Modell der Serie, lässt keine Wünsche offen. Hier trifft maximaler Komfort auf erstklassige Performance, dank der verbauten Shimano Cues Schaltkomponente der 8000er Serie, die präzises Schalten und eine große Bandbreite an Gängen ermöglicht.Be where life takes you – das BLACK LAVA TR bringt dich dorthin, wo dein Leben stattfindet. Bequem, elegant und zuverlässig.Entdecke ab dem 11.04.2024 mehr unter: www.rosebikes.de/ ...