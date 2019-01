14.01.19

Die alte Geschichte von Gut und Böse, der ewige Kampf - Engel gegen Teufel, wird neu erzählt. Vom Absturz in die Hölle bis zur Himmelfahrt zeigt „Highway to Heaven“ ein fantastisches Kaleidoskop von Artistik und Musik. Im Mittelpunkt stehen neben wilden Akrobaten und wohlgeratenen Circus-Kindern eine himmlische Stimme und eine teuflisch-freche Frau. Die Fahrt auf diesem Highway wird aufregend, dramatisch, höchst unterhaltsam und führt geradewegs in den Himmel des Varietés.



Chantall – Comedy & Moderation: Chantall mit Doppel-„l“ bezeichnet sich selbst als „unvergleichlich charmant, frech und gutaussehend“. Sie ist wild, heiß und hinreißend, verdreht allen den Kopf und verzaubert jedes Publikum.



Max Buskohl & Apollo-Band: Der Sänger und Gitarrist stand bereits mit Bob Geldof und Bono auf der Bühne, arbeitete mit Eric Burdon und fungierte neben Paul McCartney, Dr. John und Cat Stevens als jüngster Künstler auf dem Grammy-nominierten Klaus Voorman-Tributalbum "A Sideman's Journey".



Les Paul –Rollerskating: Zwei Jahre haben sie damals heimlich hinter dem Rücken ihres Vaters, Roncalli Direktor Bernhard Paul, geübt und alles richtig gemacht: Vivian, Lili und Adrian Paul präsentieren mit ihrem Partner Jemile Martinez eine spektakuläre, waghalsige Rollschuh-Darbietung.



Jemile Martinez –Jonglage: Der smarte Engländer nimmt den Begriff „Ballartistik“ wörtlich - bis zu fünf Bälle lässt er gleichzeitig fliegen und rotieren.



Vivi Paul – Luftring: Neben der Rollschuh-Darbietung mit ihren Geschwistern zeigt die älteste Tochter von Bernhard Paul, dass sie ihre Phantasie auch noch in atemberaubender Höhe zelebrieren kann.



Andrew & Sasha – Strapaten: Die beiden Amerikaner zeigen eine wunderschöne poetische Partnerdarbietung an den Tüchern hoch in der Luft – technisch versiert und kraftvoll, dabei jedoch von eleganter Leichtigkeit.



Joel Hertzfeld – Handstand-Akrobatik: Joel zeigt Handstand-Kunst, die sich durch Kraft, Perfektion und anspruchsvolle Technik auszeichnet.



Yan & Maria – Bicycle – Akrobatik: Yan Sokolovskyy ist ein Fahrrad-Artist, der mit tollkühnen Tricks, rasanten Stunts und halsbrecherischen Kunststücken seine Partnerin beeindruckt…



Noelia Pompa – Tanz/Schauspiel/Akrobatik Die nur 1,25 m große Argentinierin versteht es, mit Riesentalent und unbändiger kreativer Energie auf der Bühne die Größte zu sein.



Ballett

